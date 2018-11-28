Hibrit Motorlu Toyota Prius AWD-e, Los Angeles'ta Tanıtıldı

Japon otomobil devinin yeni yakışıklısı Toyota Prius AWD-e, içten yanmalı motora tam zamanlı olarak destek veren elektrikli motoru ile Los Angeles Otomobil Fuarı'nda resmen tanıtıldı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota, 2019 model Toyota Prius AWD-e’yi tanıttı. Adından da anlaşılabileceği gibi ‘-e’ takısı, kendine has bir elektrikli güç aktarma organına sahip hibrit bir yapıda geliyor. Aracın asıl motoru ile arka tekerlekler arasında herhangi bir bağlantı bulunmuyor. Arka tarafta bulunan elektrik motoru, araca 69 km/s kadar ek hız kazandırıyor ki bu güç, özellikle aracın ivmelenmesi sırasında farkını belli ediyor.

Yeni Toyota Prius AWD-e’nin tasarımına baktığımızda ise Prius Prime’dan esintiler taşıdığını ve küçük güncellemeler ile kısmen de olsa kendine has bir görünüm kazandığını görüyoruz. Süpersonik Kırmızı ve Elektrik Fırtınası Mavisi olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile sunulan araç, L Eco olarak adlandırılan giriş seviye model ile birlikte Toyota’nın geleneksel LE, XLE ve Limited markalarını benimsiyor.

Aracın iç mekanı da yeniden tasarlanmış durumda. Ön konsol 4.2 inçlik bir ekran ve yeni ek menüler ile sürücüyü karşılıyor. Ayrıca tüm Prius modellerinde Toyota Safety Sense P standart ekipman olarak geliyor. Toyota, yeni Prius AWD-e için fiyatlandırma listesini açıklamadı ancak aracın gelecek yıl satışa çıkacağını düşünürsek birkaç hafta içinde fiyatının ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.