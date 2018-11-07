1994 Yapımı The Fantastic Four YouTube'a Yüklendi

1994 yılında vizyona girmesi gereken ama asla izleyiciyle buluşamayan ilk Fantastic Four uyarlaması olan film YouTube'a yüklendi.

Roger Corman 1994 yılında Stan Lee’nin Fantastic Four çizgi romanında uyarlama live-action filmini bitirdiğinde, film gösterime bile sokulmadan ortadan kayboldu. Filme dair trailer’lar olsa da filmin tam sürümü hiçbir zaman seyirciyle buluşmadı. Filmin gizemli bir şekilde bir anda ortadan kaybolmasının sebebi ise berbat olmasıydı. 24 yıl sonra filmin tam sürümü YouTube’a yüklendi ve izleyicileriyle buluştu.

İzlerken siz de filmin neden bir anda ortadan kaybolduğunu ve asla vizyona sokulmadığını çok net bir şekilde anlayacaksınız. Ucuzluk pazarından alınmış gibi duran kostümler, gülünç görsel efektler ve daha niceleri.

1983 yılında Neue Constantin firması Fantastic Four’un yayın haklarını bir şarkı için Marvel’dan aldı. Yapılan sözleşmede ise yayın hakları 10 yıllıktı, bu süreden sonra yayın hakları tekrar Marvel’a geçiyordu. Yıl 1992 olmuş fakat şirket ellerindeki bu yayın hakkıyla ilgili hiçbir şey yapamamıştı. Şirket bir film yapma kararı aldı ve bunu çabucak halletmeleri gerekiyordu. Hem ucuz hem de hızlıca yapabilecek tek kişi vardı, o da Roger Corman.

Tabii, Corman böyle bir filmi çekebilmek için gereken şeyleri söylese de tüm bunlar için zaman yoktu, bu yüzden Corman’ın Fantastic Four filmi tam bir rezaletti. Bundan sonra gelen Fantastic Four filmlerinin de hiçbiri çok kaliteli filmler olmadı.