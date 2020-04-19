Bir tasarımcı, pek çok kişinin umursamadığı ve doğrudan onayladığı hizmet sözleşmelerine dair mükemmel bir çalışmaya imza attı. Yapılan çalışma, pek çok popüler uygulamanın hizmet sözleşmesi hakkında çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Herhangi bir mobil uygulama veya yazılım indirdiğinizde şirketler, sizden binlerce kelimelik hizmet sözleşmesini onaylamanızı ister. Bu noktada şartları gerçekten okuyup okumadığınız onların da pek umurunda değil. Bu durum kullanıcılar için de geçerli olduğu için çoğu kişi, ‘Sözleşmeyi okudum ve Kabul Ediyorum’ yazısına tıklar ve indirmeye devam eder.

Bu konu üzerine çalışmalar yürüten bir tasarımcı, sanal alemde her yerde karşımıza çıkan bu dipnotlarla ilgili mükemmel bir çalışmaya imza attı. Yapılan çalışmada sosyal medya devlerinin kullanıcılara dayattığı hizmet politikalarının uzunluğu ve okuma süresi konu alınıyor. Bu noktada metinlerin yaklaşık kaç kelimeden oluştuğu ve ortalama bir insanın bu yazıları ne kadar sürede okuyacağından bahsediliyor. Gelin bu çalışmanın detaylarına daha yakından göz atalım.

Kimsenin hizmet politikalarını okumak için zamanı yok:

Çoğu yetişkinin dakikada okuyabileceği ortalama kelime sayısı 200 ila 250 arasında değişmektedir. Bazı kişiler için bu sayıda artış veya düşüş görülse de bu çalışmada dakikada okunan kelime sayısı 240 olarak ele alındı.

Microsoft’un müşterilerine sunduğu hizmet sözleşmesi, yaklaşık 15.260 kelimeden oluşuyor ve ortalama bir insanın hiçbir kelimeyi atlamadan tam metni okuması ortalama 1 saat 3 dakika sürüyor. Bu yazı o kadar uzun ki bunu okumak, Shakespeare’in 17.121 kelimelik Macbeth’ini okumaktan yalnızca 8 dakika daha az sürüyor.

Kullanıcıların onaylaması istenen bu sözleşmeler, genellikle olası bir yasal sorumluluğa karşı bir tür önlem olarak kullanılıyor. Geliştiricilerin hangi kurallara sahip olduğu, çevrimiçi ödeme işlemleri ve çok daha fazlası bu sözleşmelerde yer alıyor.

10 popüler firmanın hizmet sözleşmesinin uzunluğu ve okuma süresi:

Microsoft: 15.260 kelime – 63,5 dakika Spotify: 8.600 kelime – 35,8 dakika Niantic (Pokemon GO): 8.466 kelime – 35,2 dakika TikTok: 7.459 kelime – 31,4 dakika Apple: 7.314 kelime – 30,5 dakika Zoom: 6.891 kelime – 28,7 dakika Tinder: 6.215 kelime – 25,9 dakika Slack: 5.782 kelime – 24,1 dakika Uber: 5.658 kelime – 23,6 dakika Twitter: 5.633 kelime – 23,5 dakika

Tüm metinler eşit değil: Flesch Kincaid Okunabilirlik Testi

Gizli kelimelerle dolu uzun cümlelerle basit cümlelerin yer aldığı metinler birbirinin aynı değildir. Bu konuda pek çok araştırma yapan Dr. Rudolf Flesch, okuduğunu anlamadaki değişkenliği ölçmenin bir yolunu buldu. Buna göre özellikle yasal dilde yazılmış bazı metinler, insanların anlamlandırabilmesini zorlaştırmak için daha karmaşık cümleler ve kelimeler içeriyor.

Flesch Kincaid Okunabilirlik Testi’nde okunabilirlik puanını hesaplamak için iki metrik kullanılıyor: Cümle başına kelime sayısı ve kelime başına hece sayısı. Bu puana dayanarak bir metin, belirli bir eğitim seviyesine karşılık getirilir ve yüksek puan alan metinler, okunması daha kolay olan materyali gösteriyor. Peki örneklerimizdeki hizmet sözleşmeleri, Dr. Rudolf Flesch’in formülüne göre nasıl sıralanıyor?

Teste göre sosyal medya devleri arasında okunması en kolay hizmet şartlarını sunan firma Facebook. Öyle ki 10-12. sınıfa kadar eğitim görmüş kişilerin bu metinleri kolaylıkla anlayabileceği belirtiliyor. Google, Instagram ve Microsoft için de durum benzer şekildeyken iş YouTube veya Reddit’e geldiğinde üniversite seviyesinde bir eğitimin gerekli olduğu ifade ediliyor.

Bizler bir uygulamayı indirirken tam olarak neyi kabul ettiğimizi bilmesek de esasında pek çok şeye izin veriyoruz. Verdiğimiz bu izinler sayesinde kişisel verilerimiz dijital ortamda satılabiliyor ve milyarlarca dolarlık bir endüstrinin veri toplamasına imkan tanımış olabiliyoruz.

Tüm bu verilerin fazla karışık olduğunu düşünüyorsanız aşağıda bulunan infografik ile birlikte bahsi geçen isimlerin sözleşme uzunluklarını görebilirsiniz: