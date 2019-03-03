Hiçbir Şey Yapmamak Daha Yaratıcı Olmanızı mı Sağlıyor?

Bazı durumlarda, kendimizi en üretken ve yaratıcı olduğumuz noktadayken buluyoruz ve bunun sebebini çoğu zaman anlayamıyoruz. Bunu merak eden bilim insanları, ‘hiçbir şey yapmama bilimi’ üzerine çalışmalar yürütmeye başladı.

Yapılan bir araştırmaya göre, insanların %72'si en yaratıcı fikirleri duş alırken bulduklarını söylüyor. Sizce ilham kaynağınız duş gibi rahatlatıcı bir aktiviteden mi kaynaklanıyor, yoksa tamamen rastgele bir durum mu?

Günden güne daha meşgul olduğumuz artık bir gerçek. Bu yüzden de oldukça yorgun bireyler haline geliyoruz. Yapılan araştırmalara göre, hiçbir şey yapmamak yaratıcı olmanın mihenk taşlarından biri. İnsan beyni, en üretken seviyeye vücut dinlenirken ulaşıyor, çalışırken değil. Tabi buradaki hiçbir şey yapmama eyleminin tembellikle uzaktan yakından alakası yok.

Yorucu bir günün ardından eve gelip yatıp dinlenmek, sıcak bir duş almak veya sıcak kahvenizi alıp hafif rüzgârlı bir ilkbahar akşamında yudumlamak, beyninizi oldukça rahatlatarak daha hızlı işlem yapmasını sağlıyor. Bunu, bir bilgisayarın işlemcisi gibi düşünebilirsiniz. Eğer bilgisayarınızda işlemciyi yoracak çok fazla uygulama veya program açıksa; işlemciniz ısınır, yorulur ve daha yavaş çalışmaya başlar. Bu durumda da bilgisayarınızı kapatarak biraz dinlenmesini sağlarsınız.

Hiçbir şey yapmama sanatının en büyük tacirlerinden biri de Sir Isaac Newton. Artık klasikleşen hikâye; Newton ağacın altında ‘hiçbir şey yapmadan’ otururken kafasına elma düşmesi ve birden yerçekimi adına çalışmalara başlaması bunun en büyük örneklerinden biri.

Vücudunuzu dinlendirmenin en iyi yollarından biri de, yine klasikleşen Einstein Uykusu. Eğer ağır çalışıyorsanız ve artık beyninizin durduğunu düşünüyorsanız, 20-30 dakikalık kısa bir kestirme ile beyninizi çok iyi şekilde dinlendirmiş olup yarım bıraktığınız işe daha fazla yoğunlaşarak devam edebiliyorsunuz.

Özetle, eğer günlük yaşantınızda çok yorulduğunuzu ve beyninizin artık durduğunu düşünüyorsanız, sizin için mola vaktinin gelmiş demektir. Kendinizi dinlendirmeye vakit ayırmanızı tavsiye ediyoruz, zira sağlıklı yaşam olmadan yorgun ve mutsuz bireylere dönüşebilirsiniz.