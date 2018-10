Fiyatı 1350 TL Olan Vasıfsız Android Uygulaması

Android kullanıcıları için Google Play'de yayınlanan yeni bir uygulama, sadece ekrana 'I Am Rich' (Ben Zenginim) yazabiliyor. Bedeli ise tam 1330 TL.

Geçtiğimiz senelerde benzer şekilde karşımıza çıkan uygulamalara bir yenisi eklendi. DelgadosInc tarafından geliştirilen bu uygulama, şu an Google Play'de 1330 TL'ye satılıyor. Bildirim panelinde 'I am very rich' yazan uygulamanın başka hiçbir numarası yok. Geçtiğimiz aylarda farklı bir yapımcı tarafından aynı isimle piyasaya sürülen uygulama, bu şekilde yeniden hortlamış oldu.

Gelelim işin enteresan tarafına. Uygulama şu ana kadar 100'den fazla kez satın alındı! Uygulamanın bir de I Am Rich U.E versiyonu mevcut. Onun da 10'dan fazla kez satın aldığını görüyoruz. Google'ın uygulama kârlarının %10'unu kendine aldığı düşünülürse şu anda bu uygulama yapımcısına 120.000 TL'den fazla para kazandırmış durumda.

Geçtiğimiz dönemlerde bu tip uygulamaları marketten silen Google, bu kez mevzuya müdahil olmadı. 25 Eylül 2018'de Play Store'a eklenen ürün halen mevcudiyetini koruyor. Siz de bu uygulamaya sahip olmak için can atıyorsanız (!) hemen aşağıdaki linkten indirme butonuna tıklayabilirsiniz.