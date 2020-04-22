Hidroksiklorokinin Koronavirüs Ölüm Riskini Artırıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse karşı işe yaradığını iddia ettiği hidroksiklorokinin koronavirüs tedavisinde kullanılmasını inceleyen bir araştırma yayınlandı. Çalışmada, hidroksiklorokinin koronavirüs tedavisine yardımcı olmadığı, aksine ölüm riskini artırdığı belirlendi.

Koronavirüse karşı kesin bir tedavi ve aşı bulunması için çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların bir ayağını da halihazırda başka hastalıklar için kullanılan ilaçların koronavirüs tedavisinde işe yarayıp yaramadığını belirlemek oluşturuyor.

Başka hastalıklar için geliştirilip koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlardan olan hidroksiklorokin hakkında tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. ABD Başkanı Trump’ın hidroksiklorokini bir basın açıklamasında koronavirüsün tedavisinde kullanılması için önermesi ve ellerinde ilacın tedavide işe yaradığı yönünde testler bulunduğunu söylemesi ilacın gündeme gelmesine neden olmuştu.

Sıtma hastalığının tedavisi için geliştirilen ilaç, şu anda bazı kurumlar tarafından koronavirüsün tedavisi için kullanılıyor. Ancak bilim insanları, hidroksiklorokin üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Özellikle hidroksiklorokin kullanılarak yapılan koronavirüs tedavileri, uzmanlar tarafından titizlikle inceleniyor.

Hidroksiklorokin koronavirüs tedavisinde işe yaramıyor mu?

Hidroksiklorokin hakkında ABD’de yapılan yeni bir çalışma, ilacın koronavirüs tedavisinde işe yaramadığını gösteriyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Virginia Üniversitesi’nden araştırmacıların gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarının yayınladığı makalede, “COVID-19 tanısı ile hastaneye kaldırılan vakaların tedavisinde hidroksiklorokin kullanımı sonucunda mekanik ventilasyon riskini azalttığına dair hiçbir kanıt bulamadık” ifadesi yer alıyor.

Yapılan çalışmada, hidroksiklorokinin koronavirüsün tedavisinde işe yaramadığının belirlenmesinin yanında ilacın hastaların ölüm riskini artırdığı da tespit edildi. Koronavirüs tedavisi uygulanan bir hastanedeki 368 hastanın verileri, bizzat araştırmacılar tarafından incelendi.

Veriler incelendikten sonra, hidroksiklorokin kullanılarak tedavi edilmeye çalışılan koronavirüs hastalarının yüzde 27.8’inin hayatını kaybettiği görüldü. Araştırmacılar, standart tedavi gören hastaların ise yüzde 11.4’ünün hayatını kaybettiğini açıkladılar.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Virginia Üniversitesi’nden araştırmacıların çalışması, hidroksiklorokinle ilgili önemli sonuçları gözler önüne seriyor. Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçlara rağmen hidroksiklorokinin devam eden testlerinin beklenmesi yönünde bir uyarıda bulundu.

Hidroksiklorokinin koronavirüs tedavisinde işe yaramadığını gösteren ilk çalışma bu değil. Daha önce Fransa’da gerçekleştirilen bir çalışmada da hidroksiklorokinin koronavirüs tedavisinde işe yaramadığı tespit edilmişti.