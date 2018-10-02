Black Mirror'ın 5. Sezonu, 2018 Bitmeden Yayınlanacak

Bloomberg tarafından ortaya atılan iddiaya göre Netflix, Black Mirror'ın yeni sezonunu 2018 yılı içinde yayınlayacak. Daha da önemlisi şirket, yeni sezonla birlikte senaryonun gidişatını izleyicilerin belirleyeceği interaktif bir bölüm yayınlamayı planlıyor.

Uluslararası çevrimiçi yayın servisi Netflix, sunduğu içerikler ile abonelerini daima memnun etmeyi başarmıştır. Fakat Black Mirror gibi bazı özgün içerikler, yalnızca Netflix abonelerini değil konuya ilgi duyan hemen herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Netflix, Black Mirror’ın 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağını henüz açıklamadı. Fakat Bloomberg, 2018 yılı içinde yeni Black Mirror bölümlerinin yayınlanacağından emin. 3. sezonunun 21 Ekim 2016, 4. sezonun da 29 Aralık 2017'de yayınlandığını düşünürsek doğru olabilir.

Daha da önemlisi Bloomberg, Black Mirror’ın yeni sezonu ile birlikte Netflix’in çok ciddi bir değişikliğe gideceğini iddia etti. Buna göre Black Mirror’ın en azından bir senaryo, interaktif bir şekilde ilerleyecek. Yani hikayenin sonunu seyirciler belirleyecek.

Son yıllarda ‘choose your own adventure’ tarzı oyunların sayısında büyük bir artış görünüyor. Bu oyunlarda senaryo birden farklı sonla bitebiliyor ve bu sonları oyuncuların seçimleri belirliyor. Dizinin yazarı Charlie Brooker’ın oyun dünyasını yakından takip ettiği de biliniyor.

Seyirci, böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde interaktif Black Mirror bölümünde Netflix tarafından kendilerine sunulan seçeneklerden birini seçerek hikayenin akışını belirleyecekler. Netflix’in böyle bir dizi yayınlamak için gerekli yayın anahtarları bulunuyor.

Yine de interaktif bir Black Mirror bölümüne şüphe ile bakanların sayısı da hiç az değil. Zira Black Mirror, zaman zaman pek çok kişinin hayal bile edemeyeceği fütüristik gelecek senaryoları gösteriyor. Bu nedenle senaryonun seyircilere göre ilerlemesi bölümün daha az etkileyici olmasına neden olabilir.