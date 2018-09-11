Uzay yarışı, SpaceX gibi özel şirketlerin de işin içine girmesiyle gittikçe ciddileşiyor. Şimdi de Hindistan bu yarışa katılıyor.

Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü, 6 Eylül'de düzenlenen bir etkinlikte ilk insanlı uzay görevleri için kendilerinin tasarladığı uzay giysisini gösterdi. Gösterim, ilk insanlı uzay yolculuğunun 2022 yılında -yani ülkenin bağımsızlığını 75. yılında- olacağının açıklanmasının sadece birkaç hafta sonrasında gerçekleştirildi.

Gaganyaan isimli İnsan-uzay aracı programı, Hindistan'ın ilk astronotu olan ve uçuşunu 1984 yılında gerçekleştirmiş olan Rakesh Sharma'nın mirası üzerine inşa edilecek. Fakat bu kez, Hindistan programın her yönünde etkili. Bu da uzay giysisi tasarımı gibi sorunların üstesinden gelmek anlamına geliyor.

Hint haber kaynaklarına göre, Araştırma Örgütü parlak turuncu renkli uzay giysilerinden iki tanesini çoktan üretti. İnsanlı görevler başlamadan önce de üçüncünün üretilmesi bekleniyor. Etkinlikte, giysinin dört katmandan oluşup yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğunu açıklayan bir yazı gösterildi.

Raporlara göre, iki yıl süren çalışmalarda yer alan uzay araçlarının her biri, bir saat boyunca bir astronotu destekleyebilen oksijen tüpleri ile donatıldı. Programdaki ilk uçuşun beş ila yedi gün arasında sürmesi ve üç astronotu yörüngeye taşıması bekleniyor.