50 dakika süren Almanca bir konferansın YouTube’da ünlü olması, kulağa olağandışı bir şey gibi gelebilir. Ancak konuşmanın sahibi, Freiburg Üniversitesi'nde Önleme ve Tümör Epidemiyolojisi Enstitüsü müdürü ve Harvard TH Chan Kamu Sağlığı Fakültesi’nde profesör olan Karin Michels, internet alemini gerçekten de karıştırmışa benziyor.

Çünkü Michels, 'Hindistan Cevizi Yağı ve Öteki Beslenme Hataları' başlıklı konferansta, beslenme tavsiyelerine dair çok net konuştu ve hindistan cevizi yağının sağlıklı olmadığını belirtti.

Amerikan Kalp Birliği’nin kendi ilkelerini güncellemesinin ardından, hindistan cevizi yağının süper besin durumu da sıkı bir incelemeye tabi tutulmuştu. Kurumun söz konusu ilkeleri, insanların hindistan cevizi yağında bulunan doymuş yağ asitlerinden kaçınmasını öneriyor.

Hindistan cevizi yağı, salt zehirdir

Michels, bu gıda maddesinden kaçınmayı tavsiye etmenin de ötesine geçerek, hindistan cevizi yağının salt zehir ve 'tüketebileceğiniz en kötü gıdalardan biri' olduğunu ifade etti.

Michels’a göre, hindistan cevizi yağı, kuyruk yağından bile daha tehlikeli! Zira neredeyse yalnızca doymuş yağ asitleri içeriyor ve bu asitler de, kalbin atardamarlarını tıkayabiliyor.

Oda sıcaklığında katı halde kalıp kalmadıklarına bakarak, önemli ölçüde doymuş yağ asidi içeren yağları tespit edebilirsiniz. Tıpkı tereyağı ya da kuyruk yağında olduğu gibi.

Uzmanlar, pek çok doymamış yağ asidi içerdikleri için, alternatif olarak zeytin ya da kanola yağını öneriyorlar. Ayrıca, yemek pişirmede kullanılamasa da, keten tohumu yağı da omega-3 yağ asitleri açısından zengindir ve vücut için aynı derecede iyidir.

Michels, acai, çiya tohumları ya da ince toz yeşil çay gibi öbür 'süper besinlerin' zararlı olduğunu söylemedi. Ancak bunların olsa olsa etkisiz besinler olduğunu; zira çoğu durumda çığırtkanlığı yapılan besin değerlerinin, diğer besinlerde de bulunduğunu vurguladı. Örneğin; havuç, kiraz ve kayısı.