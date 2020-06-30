Hindistan’ın COVID-19 Aşısı İnsan Testleri İçin Onay Aldı

Hindistan’da Bharat Biotech tarafından geliştirilen COVAXIN, ülkenin koronavirüse karşı ilk aşı adayı oldu. Aşı, bugün insan üzerinde test edilmek için onay aldı.

Koronavirüse karşı aşı çalışmalarında dünyanın birçok noktasından umut verici haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Hindistan’ın virüse karşı kullanılmasına aday olan ilk aşısı COVAXIN, Hindistan Genel İlaç Kontrolörü (DCGI) tarafından insanlar üzerinde denenmek için onay aldı.

COVAXIN, Faz 1 ve Faz 2 araştırmaları kapsamında virüse enfekte olan insanlar üzerinde denenmeye başlayacak. İlaç, Hindistan’ın Hyderbad bölgesinde bulunan biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech, Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) ve Ulusal Viroloji Enstitüsü (NIV) tarafından ortaklaşa geliştiriliyor.

Etkili bağışıklık tepkileri gösterdi:

Yapılan açıklamaya göre COVAXIN’in enfekte insanlar üzerinde yapılacak çalışmaları Temmuz 2020’de başlayacak. COVAXIN çalışmaları, ulusal düzenleyici protokoller yoluyla hızlandırılmıştı. Bharat Biotech’in açıklamasına göre ilaç, kapsamlı klinik öncesi çalışmalara tabi tutulmuş ve bu çalışmalar neticesinde etkili bağışıklık tepkileri göstermişti.

Aşı çalışmaları kapsamında SARS-CoV-2 virüsü, NIV tarafından izole edilerek Bharat Biotech’e gönderilmişti. Virüse karşı olan aşı Bharat Biotech’in BSL-3 tesislerinde geliştirilmiş ve üretilmişti. Şirket, aşının önümüzdeki zamanlarda izleyeceği adımların detaylarını henüz paylaşmadı.

COVAXIN’in geliştiricisi Bharat Biotech, bugüne kadar önemli çalışmalara imza attı. Şirket, geçmişte H1N1 virüsü için aşı üretmişti. Bharat Biotech, bugüne kadar 140’tan fazla patentin sahibi oldu ve 16’dan fazla aşı geliştirdi. Hindistan’da koronavirüse karşı aşı çalışmaları yapan şirketler arasında Bharat Biotech’in yanı sıra Panacea Biotec de bulunuyor.

Koronavirüsün şiddetini gösterdiği ülkeler arasında yer alan Hindistan, yalnızca 29 Haziran 2020 tarihinde 18.000 yeni vaka olduğunu açıkladı. Ülkedeki COVID-19 vakalarının toplam sayısı 566.840’a, ölüm sayısıysa 16.893’e ulaşmış durumda.