Hindistan, Her COVID-19 Ölümü İçin Tazminat Ödeyecek

Hindistan Yüksek Mahkemesi, ülkedeki COVID-19 ölümleri için tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti. Bu kararın üzerine hükümet, virüs nedeniyle ölen herkesin en yakın akrabasına 1 ay içinde ödeme yapacak.

COVID-19’un en çok can aldığı ülkeleren biri, yoğun nüfusu ve sağlık ekipmanlarının yeterli olmaması nedeniyle Hindistan olmuştu. Aşılamanın büyük oranda bittiği ülkede can kayıpları azalmış olsa da devam etmekte. Hükümet ise bu ölümlerden etkilenen ailelere bir nebze yardım olabilmesi adına yeni planını açıkladı.

Salgının başından beri virüsten dolayı yüz binlerce ölümün meydana geldiği Hindistan’da hükümet, ölenlerin yakınlarına yardım için tazminat ödeme kararı aldı. Karara göre COVID-19 nedeniyle ölen her kişinin en yakın akrabasına ödeme yapılacak.

Ödemeler 1 ay içinde yapılacak

Hindistan’da COVID-19 kaynaklı ölümlerin miktarı, diğer ülkelerden kat kat fazlaydı. Nüfusun fazla olması ölü miktarını sadece doğru orantıyla artırmamış, şehirlerin kalabalık olması bulaşma oranını da diğer ülkelere göreye üst seviyelere çıkarmıştı. Salgının en şiddetli günleri geride kalmış gibi gözüküyor, zira nüfusun büyük kısmı aşılandı ve ölüm oranları yaz başlarındaki gibi değil. Ancak tabii ki ülke henüz salgını tamamen atlatmış da değil.

Ölümler bu boyutta olunca birçok aile de salgından en ağır şekilde etkilendi. Bunun üzerine bir grup avukat, Hindistan afet yasasını referans göstererek COVID-19 ölümleri için tazminat ödenmesi gerektiğini savundu. Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin aldığı karar ise avukatların talebiyle aynı yönde oldu. Karara göre hükümet, COVID-19’dan ölden herkesin en yakın akrabasına 674 dolar tazminat ödemesi yapacak.

Yüksek Mahkeme Hakimi Mukesh Shah’ın açıklamasına göre bu ödemeler 1 ay içerisinde gerçekleşecek. Ancak kaç kişiye ödeme yapılacağı merak konusu; zira resmî verilere göre ülkenin COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 447 bin civarında olsa da birçok uzman, gerçek sayının resmî sayının en az 10 katı olduğunu savunuyor.