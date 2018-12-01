Hindistan'da Bağışlanan Organlar Dronelar İle Taşınacak

Hindistan'da cuma günü görüşülen, uzaktan kontrol edilebilen uçaklar hakkındaki politika taslağı, tıbbi malzemeler ve bağışlanan organlar hastaneler arasında dronelar vasıtasıyla taşınmasına olanak sağlıyor.

Hindistan'ın Sivil Havacılık Bakanı Jayant Sinha, yaptığı açıklamada hastanelere drone iniş ve kalkış pistlerinin yapılması için gerekli çalışmaların başladığını söyledi.

Hindistan'daki dronelar hakkındaki yasal düzenleme hakkında konuşan Sinha, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "1 Aralık'tan itibaren kayıtlarını tamamlayan tüm dronelar, 1 ay sonra verilecek lisans ile yasal olarak uçma hakkına sahip olacaklar. Drone 2.0 politikamız ya da daha sonra geliştireceğimiz yeni bir politika sayesinde, hastanelerdeki drone pistleri, en hızlı organ toplama merkezi haline gelecek. Sivil havacılık kurallarını görüşrüğümüz Drone 2.0 politikamızın taslağı 15 Ocak'ta Mumbai'deki küresel havacılık zirvesinde görüşülecek.

Ağustos ayında Hindistan hükümeti, sivil havacılık alanında bazı kolaylıklar sağlayacak birtakım kurallar ve politikalar açıklamıştı. Politikalardaki en ilginç değişiklik, bir drone pilotunun birden fazla drone'u kullanmasına izin verilmesiydi.

Drone 1.0 politikalarını tanıtan Suresh Prabhu da yaptığı açıklamalarda, afet yardımı, havadan gözlemler ve tarımda ulaşılamaz yerlere lojistik sağlanması için "Digital Sky" platformuyla koordine çalışılacağını bildirdi.

"Digital Sky" platformu, iniş kalkış kontrolü sağlayarak ilk ulusal insansız trafik konrol platformu olacak. Kullanıcıların ve pilotların, sisteme bir kere kayıt olması yeterli. Bu platform sayesinde, droneların rotaları da belirlenebilecek.

Yönetmeliklerin, dronelar için uygun gördüğü maksimum irtifa 400 feet olarak açıklandı. Yönetmeliklere göre, 250 gram ve daha yüksek ağırlıktaki droneların, sisteme kaydolup hükümet tarafından verilecek kimlik numarasını alması zorunlu tutuluyor.

Ayrıca ülke sınırlarında, havaalanlarında, stratejik öneme sahip konumlarda güvenliği sağlamak adına, droneların uçuşunun yasak olduğu bölgeler de belirlenecek.

Bakanlığın daha önce belirlediği kurallara göre şu an dronelar ile taşıma yapılmasına izin verilmiyor. Bu kuralı yalnızca devlet kurumlarının çiğnemesine izin veriliyor. Ancak yönetmelikler resmiyet kazandıktan sonra, şartlara uyan dronelar uçuş ve taşıma hakkını elinde bulunduracak.