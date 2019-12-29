Düşük maliyetli ve kullanışlı protez cihazlar üreten bir şirket, Hindistan'ın kırsal bölgesinde iş gücüne katılamayan yüzbinlerce kişiye umut olabilir. 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan'ın kırsal nüfusu bunun üçte ikisi kadar.

1,3 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık 2. ülkesi olan Hindistan'da insanların üçte ikisi hâlâ kırsal bölgelerde yaşıyor. Güvenli olmayan makine kullanımı, yol ve tren yolu yapımındaki kazalar ya da yılan ısırması nedeniyle çok sayıda Hintli bir uzvunu kaybediyor ve iş gücüne katılamıyor.

Yoksul kırsal bölgelerin "savaş alanı" gibi olduğunu söyleyen Abhit Kumar, bütçeye uygun, kullanışlı protez cihazlar üreterek engelli nüfusun iş gücüne yeniden katılımına yardımcı olmayı hedefliyor. Hindistan'da yarım milyonun üzerinde engelli bulunurken, her sene bu sayıya onbinlerce yeni kişi ekleniyor. Kayıt dışı sektörün çok yaygın olması nedeniyle de, devletin verdiği rehabilitasyon yardımı görmezden gelinebilir düzeyde.

Hindistan'daki yapay uzuvların ya da yardımcı cihazların çok pahalı ve pratik kullanım için çok ağır ve kırılgan olduğunu tespit eden Kumar, ülkedeki protez piyasasındaki bu boşluğu doldurmak için Social Hardware isimli bir girişim kurmuş.

Biyomedikal ve robotik alanlarında da alt yapısı bulunan bir mühendis olan Kumar, İngiltere'deki açık kaynaklı donanımla çalışan Cameron Norris ile bir araya gelerek var olan protez cihazlardaki eksiklikler üzerine çalışmaya başlayarak, kırsal bölgelerde yaşayan düşük gelirli bir Hintliye yardımcı olacak bir çözüm geliştirmiş. Daha öncesinde yoksul bir Hintlinin var olan protez cihazları satın alabilmesi için, 6 aylık ücretini gözden çıkarması gerekiyordu.

Tek yapılması gereken uygun alete bağlamak

2016 yılında çalışmaya başlayan ekip, üst kol protez tasarımlarında yeni bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı tespit ettikten sonra, "Avocado" adı verilen bir cihaz geliştirmeye başlamış. Var olan yapay protez cihazların genel performansını geliştiren bu cihaz, bir el bileği birleştiricisi. Avokadoya benzeyen şekli nedeniyle Avocado El Bileği Birleştiricisi adı verilen cihaz, bütçeye çok uygun ve 154 ila 2094 dolar arasındaki her tür üst kol protezlere uyuyor.

20 yıl önce elektrik akımına kapıldığı için iki kolunu da kaybeden grafik tasarımcısı Subojeet Bhattacharya, Avocado kullanarak neredeyse normal bir yaşama tekrar kavuştuğunu söylüyor. Bhattacharya, daha önce kullandığı protez cihazların hiçbir zaman yeterli kavrama, doğru hassaslık vermediğini ya da çok ağır olduğunu kaydediyor. Bhattacharya, "Avocado" ile birlikte bahçe işleri yapabilmeye ve sebze doğramaya başladığını belirtiyor. Grafik tasarımcısının tek yapması gereken, yapacağı işe göre, Avocado'ya uygun araçları bağlamak.

Avocado'yu üretmek için yapay zekaya başvurduklarını belirten Kumar, küçük bir mekanik adaptör ve cihazla protezli bir kullanıcının seviyesinin geliştirilebildiğini söylüyor. Avocado bunu yaparken, pilli protez eller için pil ömrünü de koruyor. Avocado'nun kitlesel üretim prototipi 300 gram, ancak üretimsel tasarımı kullanan ekip parça ve materyal ünitelerinden kısarak cihazı 100 grama kadar düşürebiliyor.

Yapay zeka tabanlı yazılımların tasarım konusunda doğaçlama yapmayı sağladığını söyleyen Kumar, belirli ögelerin üzerindeki basıncın da hesaba katıldığını vurguluyor. Bunun yanı sıra, yapay zekanın sağladığı tasarım alternatifleri, insani ve diğer girdileri göz önünde bulundurarak imal edilebilir bir ürünün en kısa süre ve maliyette yapılabilmesini sağlıyor.

Kumar, cihazın tüm ülkede kullanılabilmesi için, ülkedeki rehabilitasyon merkezleriyle ortaklığa gittiklerini kaydediyor. Özellikle Pencab ve Haryana eyaletlerinde her hasat mevsimi 1000'in üzerinde köylü kazalar sonucunda uzuv kaybı yaşıyor.

Her protezin, 3B yazıcı ile yapılacak bir prototipinin hazırlanabilmesi için, Autodesk Fusion 360 3D CAD isimli bir yazılımı kullanacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Social Hardware ürünleri, şirket kâr amacı gütmeyen bir şekilde çalıştığı için ücretsiz olarak erişime açılıyor. Bu modele göre maliyet, kâr amacı gütmeyen aracı tarafından karşılanıyor.