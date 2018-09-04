Hindistan'da Yapılan Dünyanın En Büyük Heykeli Tamamlanıyor

Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Ahmedabad şehrine dikilen 182 metre boyundaki dünyanın en büyük heykeli, tamamlanma aşamasına geldi.

Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesi kahramanlarından Sardar Vallabhbhai Patel'in heykeli tamamlandığında, New York'ta bulunan ünlü Özgürlük heykelinden yaklaşık 2 kat daha uzun olacak.

Yapımına 5 yıl önce başlanan heykelin açılışının 31 Ekim'e yetiştirilmesi adına tam 2500 kişi çalışıyor. 430 milyon dolara mal olacak heykelin inşaatı için Çin'den yüzlerce işçi getirildi.

Şu an dünyanın en büyük heykeli, 128 metre uzunluğa sahip olan Çin / Buda İlkbahar Tapınağı.

Hindistan'ın Demir Adamı

Başbakan Narendra Modi'nin, Hindistan'ın birliğini simgelemesi için yaptırdığı bronz kaplı heykelin ülkeye çok sayıda turist çekmesi bekleniyor.

'Hindistan'ın Demir Adamı' olarak bilinen Patel, ülkenin 1947 yılında kavuştuğu bağımsızlıktan sonra başbakan yardımcısıydı. Patel; birbirleriyle savaşan eyaletleri barıştırmış ve Hindistan devletinin birer parçası olmaları adına büyük çaba sarf etmişti.

Pek çok Hindu milliyetçisi, Patel'in Hindistan siyasetine hakim olan Nehru hanedanının gölgesinde kaldığını ve hak ettiği değeri bulamadığını belirtiyor.

Nitekim Başbakan Narendra Modi, 2013 yılındaki seçim kampanyası esnasında "Her Hindistanlı, Patel'in ilk başbakan olmamasından dolayı üzüntü duyuyor" demişti.