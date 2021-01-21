Hindistan, Ejderha Meyvesinin Adını Kamalam İle Değiştirdi

Hindistan ve Çin arasında uzun zamandır yaşanan gerginlikten sonra Hindistan Gucerat Eyaleti Başbakanı Vijay Rupani, ejderha meyvesinin adını Çin'i çağrıştırdığı için Kamalam ile değiştirme kararı aldı. Yeni karar, sosyal medyada mizah konusu oldu.

Bildiğiniz üzere ejderha, Çin İmparatorluğu’nun bir simgesi ve Çin mitolojisinde de efsanevi bir yere sahip. Orta Amerika’ya özgü bir meyve olan ejderha meyvesi, adını ejderha puluna benzetilen dış kabuğundan alıyor ve meyve, yakın zamanda Hindistan’ın Gucerat eyaletinde de yetiştirilmeye başlandı.

Gucerat Başbakanı Vijay Rupani, Hindistan ve Çin arasında gittikçe artan gerginliğe yönelik yeni bir değişiklik yaptı. Rupani, ejderha meyvesi olarak bilinen meyvenin adını, lotus çiçeği anlamına gelen kamalam ile değiştirdiğini açıkladı.

Yaşanan gerginlikten sonra meyvenin Çin'le ilişkilendirilmemesi istendi

Orta Amerika’da yetiştirilmesine ve Güney Amerika’dan ithal edilmesine rağmen Hindistan’da bulunan çoğu kişi, ejderha meyvesini Çin ile ilişkilendiriyor. İki komşu arasındaki ilişki, Çin ordusunun Himalaya sınırlarında çatışmaya girmesiyle birlikte gittikçe gergin bir hal almıştı ve Gucerat Başbakanı Rupani, bölgede en çok tüketilen meyvenin daha fazla Çin ile ilişkilendirilmesini istemedi.

Meyveyi yeniden adlandırma kararı, salı günü Rupani tarafından açıklandı. Rupani, bu meyveye ejderha demek yerine Hindistan’ın ulusal çiçeği olan lotus bitkisinin adını verdi. Rupani, açıklamasında şu sözlere yer verdi; "Ejderha meyvesi, adı nedeniyle Çin’i akıllara getiriyor. Bu yüzden de ona 'kamalam' adını vermek istedik."

Kamalam, sosyal medyada alay konusu oldu

Kararın ardından çoğu Twitter kullanıcısı, yeni meyvenin adını komik bir dille eleştirmeye başladı. Sosyal medya platformunda, “Çin: Sizin ülkenizi alacağız. Hindistan: Meyvenizin adını değiştireceğiz.” “Çok şükür sadece ismini değiştirdiler de meyveyi boykot etmek zorunda kalmadık.” ifadeleri içeren paylaşımlar yapıldı.