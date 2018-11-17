Hindistan'ın En Güçlü Roketi GSLV Mark III, Test Edildi

Hindistan 14 Kasım'da Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından, GSLV Mk III isimli araç uzaya göndererek GSAT-29 haberleşme uydusunu başlatmış oldu.
Bundan sonraki adım çok kritik olacak, çünkü aynı zamanda uzaya bir insan götürmeyi hedefliyor.
GSLV Mk III, Hisdistan'ın en güçlü roketi olup jeosenkron uydu olarak tanımlanmaktadır.
GSLV Mk III uydusuna ait fırlatılma anı görüntüsü.
GSAT-29 haberleşme uydusu.
Hint uzay yetkilileri, GSAT-29'un birçok kritik teknolojik haberleşmede görev alacağını söylediler.
GSLV Mk III'ün içinde 2 tane S200 ismi verilen güçlendirilmiş ana roket bulunuyor.
GSLV Mk III''ün ikinci parcasını birleştirilmek için taşınıyor.