Hindistan’ın Uzay Aracı Vikram, Hafta Sonu Ay’a İniş Yapacak

Hindistan'ın yaklaşık 1 ay önce fırlattığı Chandrayaan uzay aracı, hedefine ulaştı. Sıradaki görev ise Vikran iniş aracını içeriyor. Bu görev kapsamında Vikram, cumartesi Ay'a yumuşak bir iniş gerçekleştirmeyi planlıyor.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Ay araştırma misyonu olan Chandrayaan-2’yi geride bıraktığımız aylarda başlatmıştı ve roketini uydumuza gitmek üzere fırlatmıştı. Bugün gelen haberlere göre ise iniş aracı olan Vikram, Chandrayaan-2'den başarıyla ayrıldı ve yüzeyine iniş yapmak için Ay’a doğru yöneldi.

Vikram iniş aracı, 7 Eylül Cumartesi günü yerel saatle 1.30 ile 2.30 arasında Ay yüzeyine yumuşak bir iniş gerçekleştirecek. İniş başarıyla tamamlandıktan sonra ise Vikram’da yer alan keşif aracı, Ay’da su belirtilerini ve Güneş sisteminin fosil kayıtlarını arayacak. Vikram iniş aracı, Hindistan’ın Sovyetler Birliği, ABD ve Çin’den sonra Ay yüzeyinde keşif yapan 4. ülke olmasını sağlayacak.

Görev kapsamında Ay’ın güney kutup bölgesi araştırılacak:

Görev kapsamındaki Vikram, Ay'ın güney kutup bölgesine yumuşak bir iniş yapan ilk uzay aracı olacak. İniş öncesi topografik araştırmalar yapan ve iniş bölgesini araştıran ekip, uzay aracını yaklaşık 70° güney enleminde bulunan iki krater (Manzinus C ve Simpelius N) arasındaki yüksek ovaya yumuşak bir iniş ile indirecek.

İniş başarılı bir şekilde tamamlandığında ise görevin esas kısmı başlayacak. Vikram iniş aracının içinde yer alan Pragyan adında 6 tekerlekli bir robotik keşif aracı, Vikram’dan ayrılacak ve 14 gün boyunca Ay yüzeyinde araştırmalar yapacak. Pragyan, iniş aracının 500 metre uzağına kadar bir menzile sahip olacak ve güneş enerjisi ile çalışacak.

Hindistan, daha öncesinde de Chandrayaan-1 adı altında bir Ay görevini başarıyla tamamlamıştı. 2. Ay misyonu olan Chandrayaan-2’de de başarılı bir sonuç almak isteyen ülke, şimdiden 3. Ay misyonu için hazırlıklarına başladı. Bu 3. misyonun da yine aynı isimle Chandrayaan-3 olarak adlandırılması bekleniyor.