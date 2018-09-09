Reliance Jio ve Microsoft'un da iş birliğiyle, Hindistanlı marka Escorts ilk otonom traktörünü geliştiriyor. Çiftçilerin zararlarını azaltmayı hedefleyen traktörde, sesli asistana da yer verilecek.

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve yapay zeka destekli teknolojiler gün geçtikçe daha büyük yeniliklerin temelini sağlıyor ve neredeyse her sektöre yayılıyor. Hindistan’ın ağır vasıta üreticisi Escorts’da bu listede yerini aldı. Escorts, Microsoft ve Jio destekli otonom traktörü piyasaya çıkartmaya hazırlanıyor. Escorts’un çiftçi odaklı traktörü, Hindistan’ın ilk otonom traktörü olacak.

Escorts’un yeni otonom traktörü, yapay zeka teknolojisi ile çiftçilerin işini kolaylaştıracak. Şirket, yeni traktörle çiftçilikteki ihmalden kaynaklanan zararı ortadan kaldırmayı planlıyor. Traktör ayrıca eş zamanda bilgi akışı sağlayacak bir ses asistanına da sahip olacak.

Traktörün yanı sıra, katılımcı şirketler de uzaktan araç yönetimi, ağır vasıtalar için elektrik iletimi ve toprak kalitesi ve mahsul verimi ile ilgili büyük verileri yönetme konularında IoT uygulamalarıyla ilgileniyor. Escorts, çiftçileri hava durumu hakkında bilgilendirmek, üretimlerini iyileştirmek ve toprağın verimliliğini korumak için Microsoft’tan da yardım alıyor. Otonom traktörü sahiplerine yardımcı olmak için bulut ve yapay zeka uzmanlığı sağlayacak.

Daha üretim aşamasına geçilmeyen traktör, birkaç yıl içerisinde kırsal alanlarda çalışmaya hazır halde olması bekleniyor.