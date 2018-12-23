Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kurumu (DRDO), nükleer başlık taşıyabilen Agni-4 füzesinin bir kez daha başarılı bir şekilde teste tabi tutulduğunu söyledi.

Hindistan Savunma Bakanlığı'nın bir parçası olan Savunma Araştırma Geliştirme Kurumu'nun açıklamasında, Agni-4 füzesinin Odisha eyaleti yakınlarındaki Abdül Kalam Adası'ndan sabah vakitlerinde fırlatıldığı, bunun da bu füze ile yapılan 7. deneme olduğu belirtildi.

Açıklama metninde, "Bu yeni füzenin üzerinde yüksek güvenirlik ve isabet düzeyi sağlayan modern ve kompakt radyoelektronik teçhizatlar yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Hindistan Ordusu'nun envanterinde Agni serisinden şu an 4 farklı tür bulunuyor: 700 kilometre menzilli Agni-1, 2 bin kilometre menzilli Agni-2, menzili 2500 — 3500 kilometre arasında olan Agni-3 ve Agni-4 ve 5000 kilometreden fazla menzile sahip olacak olan Agni-5 füzeleri ise bu günlerde yapılan testler tamamlandıktan sonra ordunun hizmetine sunulacak.

Menzili 10 bin kilometreye ulaşacak olan, aynı zamanda denizaltı görevlerinde kullanılarak su içinden fırlatılabilecek olan Agni-6 füze sistemi ise halen geliştirilme aşamasında.