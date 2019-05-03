Hindistan’ın ‘Yeti’ Keşfine Nepal’den Yanıt: “Ayıdır O Ayı”

Hindistan’ın efsanevi yaratık Yeti’nin ayak izlerini bulduğu iddiasına Nepal’den karşılık geldi.

Hindistan ordusu geçtiğimiz günlerde yaptığı keşifle bir anda dünyanın gündemine oturmuştu. Yeti’nin ayak izini bulduklarını ve ellerinde kanıt olduğunu açıklayan Hint yetkililer, iddialarını desteklemek için bir de ayak izi fotoğrafı yayınlamışlardı.

Nepalli yetkililer ise Hindistan’ın bu açıklamasını pek de ciddiye almışa benzemiyor. Hindistan ordusu ile aynı keşif görevinde askerleri bulunan Nepalli yetkililer, izlerin bölgede sık görülen vahşi ayılara ait olduğunu söylüyor.

Nepal Ordusu’ndan tuğgeneral Bigyan Dev Pandey, Hindistan Times gazetesine bir açıklama yaptı. Açıklamasında “Hindistan ordusundan bir ekip ayak izlerini fark etti, bizim irtibat ekibimiz de onlarla birlikteydi. İşin aslını ortaya çıkarmaya çalıştık.” diyen Pandey, “Yerel halk ve tırmanmaya yardımcı olanlar (şerpalar), izlerin bu bölgede sıkça görülen vahşi ayılara ait olduğu söyledi” dedi.

Hindistan ordusu ise 29 Nisan’da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ellerinde kanıt olduğunu belirtmişti. Bu Yeti açıklaması alay ve şüphe ile karşılandı. Ordu da bunun üzerine ellerinde kanıt olduğunu ve kanıtın uzmanlara temsil edildiğini açıklamıştı.

Bilim insanlarına göre Yeti’nin hiçbir izi yok ancak Himalayalar’ın yerel halkları arasında bu dev canlının varlığına olan inanç oldukça kuvvetli.

Nepalli yetkililerin açıklamasına Hindistan’daki mevkidaşlarının ne tepki vereceği ise büyük merak konusu.