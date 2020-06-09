Hindistan'da savunma ürünleri, metro ve raylı sistemler, inşaat gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren bir firma olan BEML'nin hassas verileri dark web'de paylaşıldı. Verileri ele geçiren hackerın kimliği henüz tespit edilemedi.

Hindistan'da bulunan Bharat Earth Movers Limited (BEML) adlı kamu şirketi geçtiğimiz günlerde büyük sorunla karşı karşıya kaldı. Siber saldırganlar tarafından firmaya ait hassas belgelerin de olduğu içerikler dark web üzerinde paylaşıldı. Siber güvenlik firması Cyble da verilerin saldırganlar tarafından ele geçirilerek izinsiz bir şekilde ifşa edildiğini doğruladı.

Bununla beraber firma, daha sonrasında verilerin izinsiz bir şekilde ele geçirilerek paylaşılmasında rol aldığı iddia edilen R3dr0x’in bu durumla bir ilgisi olmadığını da paylaştı. Bilmeyenler için BEML, Hindistan’ın Bengaluru şehrinde kurulan ve birçok alanda faaliyet gösteren bir firma. BEML'nin çalışma alanları arasında savunma ürünleri, metro ve raylı sistemler, inşaat, maden gibi alanlar bulunuyor.

Firmaya ait hassas veriler çalındı:

Verilerin ortaya çıkma olayı 25 Mayıs 2020 tarihinde meydana geldi ve henüz kimliği tespit edilemeyen hacker, firmanın 7 çalışanına ait belgeleri de içeren hassas verilere ulaşmayı başardı. Hacker, sonrasında çalışanlara ait ele geçirdiği elektronik posta hesapları ve diğer bilgileri de liste olarak paylaştı.

Hacker, çalışanların elektronik posta adreslerini ele geçirir geçirmez eski şifreleri 'FreeKashm!r' ve 'GoToHellBJP!!1' olarak değiştirdi. Bu nedenle güvenlik firması Cyble, saldırganın komşu ülkelerden olabileceğini ya da başka bir hükûmet destekli hacker olduğunu düşünüyor. İlk olarak bu durum adına şüphe duyulan isim R3dr0x olmuştu fakat sonrasında durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Son olarak paylaşılan ve ortaya çıkan veriler arasında firmaya ait mesajların, müşteri kayıt bilgilerinin ve şirket faturalarının olduğunu da belirtelim.