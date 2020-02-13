Hindistan'da bu ayın sonunda yasalaşması beklenen tasarıya göre, Facebook, YouTube, Twitter ve TikTok gibi şirketler kullanıcı verilerini istendiği takdirde devlete vermek zorunda kalacak. Yasaya göre, her internet şirketinin Hindistan'da ofisinin bulunması da zorunlu hale gelecek.

Dünya çapında devletler, interneti ve sosyal medya platformlarını kontrol altına almaya çalışırken bir yandan da platform kullanıcılarının verilerine erişmek için arka kapıdan giriş izni istiyorlar. Sosyal medya platformları hükümetlerle uyum içinde çalışmak konusunda zaman zaman sorun yaşasa da şifreleme yöntemlerini geliştirmeye devam ediyor.

Hindistan'da ay sonunda yasalaşması beklenen yeni bir tasarıyla birlikte, 400 milyon sosyal medya kullanıcısının kişisel verileri hükümetin denetimi altına girecek. Facebook, YouTube, Twitter ve TikTok gibi şirketler, hükümetin talep etmesi durumunda, herhangi bir arama emrine gerek olmaksızın kullanıcı verilerini ilgili makamlara iletmek zorunda kalacak. 1,3 milyar nüfuslu Hindistan'da yaklaşık 500 milyon kişinin internet kullandığı belirtiliyor.

Devlet, şirketlere memur atayacak

Hindistan hükümeti bu tasarıyı Aralık 2018'de kamuoyuyla paylaşmış ve görüş bildirilmesini istemişti. Facebook, Amazon ve Google gibi şirketlerin de üyesi olduğu Hindistan İnternet ve Mobil Birliği, yeni yasayla birlikte gündeme gelecek olan yükümlülüklerin "Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenen gizlilik hakkının ihlali olacağını" söylemişti.

İtirazlara rağmen, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın yasayı büyük bir değişiklik olmadan ay sonunda yürürlüğe koyması bekleniyor. Yeni yasayla birlikte internet şirketlerinin Hindistan'da ofis açması da zorunlu hale gelecek. Bu ofislerde, devlet tarafından görevlendirilmiş bir "şikayet yetkilisi" de bulunacak ve talepler bu memur aracılığıyla koordineli bir şekilde iletilecek.

Dahası, çevrimiçi bir platformda bir ileti paylaşıldığında, devlet 72 saat içerisinde şirketten bu iletinin kaynağının izini sürmesini talep edebilecek ve şirket de elde ettiği bilgileri devlete iletecek. Her şirket aynı zamanda bu verileri 180 gün boyunca saklamak zorunda olacak, bu verilere devlet talep ettiği zaman erişilebilecek. Tüm bu kuralların, 5 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan platformlarda uygulanacağı da verilen bilgiler arasında.