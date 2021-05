Hindistan’ın Vaka Sayısı, Sağlık Sistemini Çökertti

Şu anda pandemiyi en ağır geçiren ülke olan Hindistan’da durumlar gittikçe kötüleşiyor. Geçen hafta günlük vaka sayısının 350 bini aştığı ülkede sağlık sistemi yeterli olamıyor. 1 milyar 393 milyon nüfuslu ülkenin aşılama çalışmaları devam ediyor.

Hindistan, son zamanlarda COVID-19 pandemisini en ağır yaşayan ülke olarak anılıyor. Her gün yüz binlerce yeni vaka meydana gelen ülkenin sağlık sistemi çökmüş durumda. Uzmanlara göre ikinci dalga zaten kaçınılmazdı ancak işlerin bu boyuta gelmesi kesinlikle önlenebilirdi.

Ülkenin sağlık sisteminin konu hakkında yapacak hiçbir şeyi kalmamış durumda. Ülkede her gün 10 binin üzerinde koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşandığı düşünülüyor. Hastanelerin dolup taştığı söylenirken her gün yakılan binlerce cenazenin dumanlarının ise tüm ülkeyi sardığı bildirildi.

Vakalarda bu boyutta artış ilk kez görüldü:

Hindistan, pandemide ikinci dalgayı oldukça ağır geçiriyor. Ülkenin sağlık otoritelerinin açıklamalarına göre sadece çarşamba günü, 360 bin 960 yeni vaka kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 Teknik Direktörü Maria Van Kerkhove, geçtiğimiz pazartesi yaptığı basın açıklamasında, “Hızla ve büyük ölçekle yükselen rakamlar gerçekten hayret verici. Bu tip gidişatları başka ülkelerde görmüştük ama hiçbiri bu boyutta değildi. Hiçbiri, sağlık sistemine Hindistan’daki kadar yük olmamıştı.” ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Hindistan’daki durumların içler acısı olduğunu ifade etti.

“Hindistan COVID-19’u atlattı” haberleri, ülkeyi virüsün kucağına attı

Şubat ayında Hindistan, COVID-19 salgınını başarıyla yöneten bir ülke olarak anılıyordu. Kimi uzman, vaka sayılarındaki düşüşü ülkenin sıcak iklimine ve genç nüfus miktarına bağladı. Bu iddialar birkaç haftada dökülmeye başladı. Epidemiyolog Ramanan Laxminarayan, “Hindistan COVID-19’u yendi!” haberlerinin halkı yanlış yönlendirdiğini, o zamana kadar alınan önlemlerin birden ‘oldu bittiye’ getirildiğini ifade etti ve ekledi: “İkinci dalga kaçınılmazdı, ama boyutu ve önlem yoksunluğu önlenebilirdi.”

Bilinen devasa rakamlar, azaltılmış bile olabilir

Hindistan her ne kadar vaka sayılarında korkunç bir artışa sahne olsa da gerçekler bununla sınırlı olmayabilir. Ülkedeki günlük vaka sayısı geçen hafta 350 bini aşmıştı. Brown Üniversitesi Kamu Sağlığı dekanı Dr. Ashish Jha ise saptanmayan vakalarla birlikte bu sayının 3 katı kadar olabileceğini söylüyor. Hindistan’ın resmî açıklamalarına göre günlük COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2500-3000 kadar. Ancak Jha’nın iddialarına göre bu sayı 12 bin ve 15 bin arasında.

Aşı ve tedavi ihtiyaçları karşılanamıyor

Ülkenin sağlık sisteminin salgını kontrol altına alma görevi gittikçe zorlaşıyor. Oksijen desteği ve aşı ihtiyacının karşılanamaması, her gün gelen yüz binlerce yeni ölüm ve vakanın önünü açıyor. Nisan ayının sonuna kadar Hindistan nüfusunun sadece %2’lik bir kısmı aşılandı. Hükümet farklı ülkelerden aşı sipariş etmeye devam ediyor.