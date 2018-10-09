Hint Araştırmacılar, Sisten Suyu Yakalayan Materyal Üretti

Hint mucitlerin icadının temelinde, havadaki suyu yakalayıp ayrıştıran yaprakların davranışları var. Bu materyal sayesinde yoğun sis olmasına rağmen temiz su sorunu yaşanan bölgelerin sorunları da çözülebilecek.

IIT Mandi'den bir ekip, havadaki sisten su elde etmeyi sağlayan bir materyal elde etmeyi başardıklarını açıkladılar.

Dünya çapında beklenmedik kaynaklardan su elde etmenin yollarını arayan araştırmacılar, gittikçe artan su talebini karşılamanın telaşındalar.

Hint Teknoloji Enstitüsü'nden Venkkata Krishan, "Kurak ve yarı kurak bölgelerde yer alan pek çok bitki, sisten ve çiğden su toplamak konusunda özelleşmiş yapraklara sahip. Onlar yapabiliyorsa biz de yapabiliriz." dedi.

ACS Sürdürülebilir Kimya ve Mühendislik dergisinde yayınlanan çalışmaya göre araştırmacılar, Ejderha Zambağı adlı süs bitkisinin yapraklarındaki yapıyı incelediler. Yaprak yapısında mikrometre ve nanometre ölçeğindeki yapıların su tutuculuğa etkisi incelenip, desenleri polimer bir materyale kopyalandı.

Ekibin bulduğu sonuçlara göre yeni materyal, desensiz varyasyonuna oranla yüzde iki yüz otuz daha iyi su tutuşa sahip.

Hindistan'da su sorunu, ülkenin büyüyen nüfusuyla birlikte devasa bir hale geliyor ve bu durum sadece davranış değişiklikleriyle değil aynı zamanda bilimsel gelişmeler ve yeniliklerle başa çıkılması gereken bir problem.