Balyozlu Hırsızlar Apple Mağazasından Yüzlerce iPhone Çaldı

Avustralya'da balyoz dahil çeşitli silahlar kuşanan siyah giyimli 6 kişi, bir Apple mağazasını soydu. Genellikle iPhone’ları çalan hırsızların 300 bin dolarlık zarar oluşturduğu açıklandı.

Avustralya'da elinde balyoz dahil çeşitli silahlar bulunan 6 kişilik bir grup, Perth bölgesinde 2 farklı Apple mağazasını soymaya çalıştı. İlk gerçekleştirdikleri saldırıda güvenlik görevlilerini tehdit eden ancak yoldan geçen bir taksi yüzünden elleri boş olarak mağazadan kaçan saldırganlar, bir başka mağazada ise 300 bin dolarlık Apple ürünü çalarak kayıplara karıştı.

İki soygunda da kullanılan otomobil, şehrin güney banliyölerinde yanmış ve terk edilmiş olarak bulundu.

Kıdemli polis memuru olan Dedektif Matt Whelan, insanları ikinci el cihaz alırken dikkatli olmaya çağırdı. Whelan, çalınan cihazların üzerinde üretici tarafından yerleştirilmiş güvenlik önlemlerinin olduğunun altını çizdi. Dedektif, “Üretici hangi telefonların çalındığını biliyor ve bu telefonları kullanılmaz hale getirecek güvenlik önlemlerine sahipler. Halkı korumayı istiyoruz ve ikinci el ya da kullanılmış telefonu daha düşük fiyata almayı isteyen herkese bu kararı gözden geçirmelerini, en sonunda ellerinde hiçbir işe yaramayan bir cihazla kalabileceklerini hatırlatmanızı istiyoruz. Bu tür karaborsa ürünleri destekleyerek ya da alarak bu hırsızlıkların yaşanmasını sağlıyorsunuz çünkü insanların ucuza teknoloji aldıkları bu pazarı oluşturduğunuzda bu suçu tekrar işlemek istiyorlar.” dedi.

Polis, görgü tanıklarının kendilerine başvuracağına inandıklarını söylüyor.