Çin merkezli TV üreticisi Hisense dünyanın ilk yuvarlanabilir ekranlı lazer televizyonunu duyurdu. Henüz satışına başlanmayan televizyon, web sitesi üzerinden 1 dolar karşılığında rezerve edilebilir.

Katlanabilir ekran teknolojisi son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Özellikle son bir yılda Samsung başta olmak üzere Huawei, Xiaomi, Apple, Oppo, Google, OnePlus, Vivo gibi markaların katlanabilir ekranlı telefon çalışmaları ya da tanıtımları sık sık gündeme geldi. Lenovo ve Samsung dizüstü bilgisayarlarında bu teknoloji üzerinde çalışmalarını duyurdu. Hatta geçen yılın sonunda LG katlanabilir ekranlı bir televizyonu satışa sunmuştu.

Ancak Çin merkezli Hisense adlı televizyon üreticisi şirket dünyanın ilk yuvarlanabilir, sarılabilir ekranlı televizyonunu Hisense Laser TV’yi tanıttı. Küresel Lazer Görüntüleme Teknolojisi ve Endüstri Geliştirme Forumu’nda tanıtılan türünün ilk ve tek örneği olan televizyonun bu yıl içinde satışa sunulması planlanıyor.

"Bu sadece bir başlangıç":

Şirket daha önce bükülebilir ekranlı lazer televizyon ile ilgili 70’den fazla patent başvurusunda bulunmuştu. Başarılı olan bu televizyonun tasarımını incelediğimizde öncelikle minimal çerçevesi dikkat çekiyor. Havacılık sınıfı yüksek teknolojili malzemeler kullanılarak üretilen bu televizyon düzlük ve sertlik gereksinimlerinin yanı sıra kıvrılmaların esneklik gereksinimlerini karşılıyor. Tam renkli lazer teknolojisiyle çalışan bu yeni Hisense Lazer TV, 77 inçlik büyük bir ekran paneline sahip. Ekranıyla 4K ultra yüksek HDR çözünürlük, %107 BT.2020 ultra geniş renk gamı ve 350 nits parlaklıkla kullanıcılara güzel bir deneyim sunuyor.

Yeni lazer TV tiyatro salonu düzeyinde bir performans için Transvision görsel motoru ve Harmon Kardon hoparlörlere sahip. Üst düzey bir ses performansı için ise Dolby ses efektleri DTS ikili kod çözme desteğiyle geliyor. Şirket televizyon ekranı açıldığında tiyatro, aşağı indirildiğinde ise opera binası gibi bir deneyim sunduğunu söylüyor. Hisense Group Holding Company Başkan Yardımcısı Yu Zhitao yeni televizyonu şu sözleriyle tanıttı: Lazer ekran bir dizi uzay çözümü. Hisense’in dünyanın ilk bükülebilir ekranlı Lazer TV’si ise sadece bir başlangıç.