HiSense, Yeni Tableti Q5 Eye Protection'ı Tanıttı

Çinli teknoloji şirketi HiSense, insan sağlığına zararlı mavi ışığı ortadan kaldıran yeni tableti Q5 Eye Protection'ı tanıttı. Şirketin yeni tableti, monokrom bir ekrana sahip.

Akıllı cihazlar artık hayatımızın her anında bulunmaya başladı. Bu durum sonucunda bir gün içinde herhangi bir ekrana baktığımız sürede de epey artış görüldü. İşte tam olarak bu nedenle insanlarda uykusuzluk, gözlerde yorgunluk ve kuruluk ve baş ağrıları daha fazla görülmeye başladı.

İnsanlarda uykusuzluk ve diğer hastalıklara kadar uzanan belirtilerin görülmesinin ana nedeni, kullandığımız cihazlarda bulunan ‘mavi ışık'tır. Mavi ışık, uzun süre boyunca ekrana bakıldığında insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Tam da bu nedenden Çinli teknoloji şirketi HiSense, mavi ışığı tamamen emen yeni bir tabletle karşımıza çıktı.

HiSense, mavi ışık yaymayan tabletini tanıttı:

İnsanların akıllı cihazlarını uzun süre boyunca sağlık sorunuyla karşılaşmadan kullanabilmelerini amaçlayan HiSense, bugün yeni tabletini tanıttı. HiSense Q5 Eye Protection ismiyle tanıtılan tablet, cihazı kullanan kişinin gözüne zarar verecek mavi ışığı ortadan kaldırıyor.

Android 10 işletim sistemi tabanlı olarak piyasaya sürülecek olan HiSense Q5 Eye Protection, 10,5 inçlik monokrom HD RLCD (Reflective Liquid Crystal Display - Yansıtıcı Sıvı Kristal Ekran) ekran teknolojisine sahip. Bu teknoloji sayesinde cihaz, zararlı olan mavi ışık yaymadan doğal bir yansımaya sahip oluyor.

Donanım kısmına gelindiğinde HiSense Q5 Eye Protection, bizi altı çekirdekli Hu Ben T610 işlemci ve 4 GB RAM’le karşılıyor. 4G bağlantı desteğine sahip olan cihaz, 64 GB depolama alanıyla gelse de kullanıcılara aynı zamanda 128 GB seçeneğini de sunuyor. Tabletin içinde bulunan 5.500 mAh’lik dev batarya, kullanıcıların şarj ihtiyacını uzun bir süre ellerinden alıyor.

Özellikle tabletle eğitim için geliştirilen HiSense Q5 Eye Protection, mobil cihaz alışkanlığını takip eden bir sisteme de sahip. Cihaz, monokrom, yani siyah ve beyaz bir ekrana sahip olduğundan doğal olarak tablete bakılarak geçilen süreyi de kullanıcıyı isteksiz bırakarak epey azaltıyor. HiSense Q5 Eye Protection’ın haziran ayında 350 dolarlık (yaklaşık 2.440 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.