Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda Kullandığı Otomobil Toplandı

Hitler'in komutanları ve kendisi için özel olarak tasarlanan Volkswagen Kommandeurwagen E87, Antalya'da yeniden toplanarak çalıştırıldı.

Antalya Vosvos Sevenler Kulübü Başkanı Sedat Sıvış, dünyada sadece 66 tane kalan özel bir model olan Kommandeurwagen E87'yi yaklaşık 5 senelik çalışmanın ve 33 bin TL'lik masrafın ardından yeniden çalıştırmayı başardı.

Adolf Hitler'in komutanlarının hizmeti için tasarlattığı arazi aracından ülkemizde sadece bir tane mevcut. Almanya'da çekme belgeli olarak bulduğu 1942 model aracı ülkemize getirten Sedat Sıvış, 2013 yılında Vosvos sevenlerle uzun görüşmeler gerçekleştirdiğini ve otomobili bulmasının hiç de kolay olmadığını ifade ediyor.

Otomobilin çalışır hale gelmesi için Wolfsburg'daki fabrikayla defalarca iletişim kurduğunu ve aracın renk koduna kadar birçok bilgiyi aldığını belirten Sıvış, otomobili trafiğe kaydettirdiğini ve herhangi bir sorunu bulunmadığını belirtiyor.

Aracın üzerindeki savaş gereçlerini ve mühimmat çantasını dahi yerleştiren Sıvış, şunları kaydetti:

“Dünyanın her yerinden katkılar oldu. Parçalar geldi. Ciddi bir ekip oluşturduk. Bazı konularda otomobilin imalat merkezi Wolfsburg'u aradık. Bilgiler aldık. Hitler'in emriyle komutanları için üretilmişti. Parça parça yurda sokulmuş bir savaş aracıdır."