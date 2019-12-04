Hitman 2, Aralık Ayı Boyunca Ücretsiz Güncellemeler Alacak

Hitman 2’nin geliştiricisi ve yayıncısı olan IO Interactive ve Warner Bros. Interactive Entertainments, aralık ayı boyunca oyuna gelecek ücretsiz güncellemeleri açıkladı.

Warner Bros. Interactive Entertainments ve Freedoom Fighters, Hitman gibi oyunların yapımcı şirketi IO Interactive, Hitman 2’ye bu aralık ayında gelecek olan ücretsiz güncellemelerin yer aldığı bir tanıtım videosu yayınladı.

Sezonluk etkinlikler olan Holiday Hoarders ve Snow Festival kalıcı bir şekilde geri dönüş yapıyor. Her iki etkinlik de oyuncuların, hayranların en çok sevdiği eşyaları açmasını sağlıyor. Holiday Hoarders, Santa 47 kostümüne erişim sağlarken, Snow Festival ise Snow Festival Kostümü ve Ice Pick ile birlikte geliyor.

Güncellemeler

Aşağıda listeleyeceğimiz ücretsiz kontratlar, bu ay için oyuncuların hizmetine sunulacak.

Santa Fortuna’da Truman Convention Escalation Kontratı (Kolombiya) – 5 Aralık

Mumbai’de Raaz Algorithm Escalation Kontratı (Hindistan) – 5 Aralık

Paris’te Chef Legacy Elusive Target (Fransa) – 6 – 16 Aralık

Mumbai’de 12 Days of Contracts Community Curated Kontratları (Hindistan) – 12 Aralık

Paris’te Holiday Hoarders Sezonluk Etkinliği (Fransa) – 17 Aralık

Hokkaido’da Snow Festival Sezonluk Etkinliği (Japonya) – 17 Aralık

Rafael Misadventure Escalation Kontratı (Kuzey Atlantik) – 17 Aralık

Paris’te Kotti Paradigm Legacy Escalation Kontratı (Fransa) – 17 Aralık

IO Interactive’in Twitch’te aylık Hitman 2 yayını – 17 Aralık

Stowaway Legacy Elusive Target (Kuzey Atlantik) – 20 Aralık’tan 6 Ocak’a kadar

9 Kasım 2018’de PC, Xbox One ve PlayStation 4 için çıkan oyun, çıktığı üç platform için de gayet yüksek puanlar almayı başarmıştı. Oyunun PlayStation 4 sürümü, Metacritic’ten 82; Xbox One sürümü, 84; PC sürümü ise 82 puan almayı başarmıştı.

Oyunun PC sürümünü satın almak isteyen oyuncular için oyunun minimum sistem gereksinimleri ise şöyle:

İşlemci: Intel CPU Core i5 – 2500K 3,3 GHz / AMD CPU Phenom II X4 940

Intel CPU Core i5 – 2500K 3,3 GHz / AMD CPU Phenom II X4 940 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 60 GB

Peki, siz Hitman 2’yi oynuyor musunuz? Yeni güncellemeler hakkında fikirleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.