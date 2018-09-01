Hitman 2'nin Yeni Teaser Fragmanı Yayınlandı

Hitman 2’de bol bol uzun çimenler ve su geçirmez pançolar göreceğiz gibi duruyor. Çünkü oyunun Kolombiya ormanlarında geçen teaser fragmanı yayınlandı.

IO Interactive, Hitman 2 için Kolombiya ormanlarda dolaşabileceğiniz bir bölümü tanıttı. Bu ormanlarda uzun mavi pançolar giyen, çalılıklarda saklanan düşmanlarla karşılaşacaksınız.

Kötü adamların giydiği kıyafetlerle taşıdığı silahların farklılığı, bölüme değişik ancak hoş bir hava katmış. Orman yoğun ve karanlık gözükürken, binalar da oldukça az. Bu durum etrafta saklanmaya elverişli dururken, oynayış açısından diğer bölümlerden biraz farklı hissettirecek. Belki de bu bölüm, Hitman serisinin ilk oyunu olan Hitman: Codename 47’deki Kolombiya görevine bir göndermedir.

Fragman, Ajan 47’nin bir düşmanı uzun otların olduğu bir yere çektiğini gösterirken bize görevi nasıl tamamlamamız gerektiği hakkında da herhangi bir bilgi vermiyor. Öte yandan tüm ormanı keşfedip istediğimiz gibi dolaşabilecek miyiz, yoksa yoldan ayrılmamamızı sağlayan dağlar ve taşlar gibi engeller mi karşımıza çıkacak? İşte bunun cevabını bilinmiyor.

Hitman 2, önümüzdeki Kasım ayında çıkacak ve Hitman’in ilk oyunundaki bölümlerin güncellenmiş halini DLC olarak sunacak.