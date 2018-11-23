Video oyunlarında birçok insanı öldürüyoruz fakat unutmamalıyız ki onlar sadece oyun karakteri, gerçek insan değil!

Video oyunlarında sık sık insan öldürme görevleri karşımıza çıkıyor fakat öldürdüğümüz karakterler gerçek hayatta bambaşka bir kişiliğe sahip. Oyun ve gerçek dünya arasındaki farkı, oyunlara kendini kaptıranlar ne yazık ki anlayamıyor.

'Hitman 2', bir video oyununda oyuncu tarafından kontrol edilemeyen karakterleri öldürmemizi amaçlayan bir bilgisayar oyunudur. Oyun için özel bir karakteri güvenli bir şekilde bir bölgeden çıkarmanızı amaçlayan süre kısıtlamalı 'Elusive Target' isimli yeni bir görev yayınlandı. Hedefteki karakteri canlandıran ise İngiliz aktör Sean Bean.

Oyuncular, aktörün sanal ölümünden sorumlu olma konusunda gerçekten heyecanlılar. Birçok oyuncu ise düşüncelerini sosyal paylaşım sitesi Twitter'da dile getiriyor. Yakın zamanda atılan bir tweet, söz konusu twitter hesabının askıya alınmasına neden oldu. @ TheFatConsol3R isimli hesap, “Bu gece Sean Bean'i öldüreceğim gibi görünüyor.” diye bir paylaşım yapınca Twitter bu hesabı askıya aldı.

Sadece bir bilgisayar oyunundan bahsettiğini söyleyen Twitter kullanıcısı, uzun uğraşlar sonucu hesabını açtırmayı başardı. Bu durum bize sosyal medya kullanımı konusunda bazı dersler veriyor. Her ne kadar bir oyundan bahsediyor olsanız bile kullandığınız kelimelere dikkat etmeniz gerekiyor yoksa başınız bir hayli ağrıyabilir.