2021 Yılına Kadar HIV Aşısı Bulunacağı İddia Edildi

Şu ana kadar tıbbın ve bilim insanlarının tedavisini bulamadığı AIDS, sayısız insanın ölümüne yol açtı. Şimdi ise bu durum değişmek üzere. Bilim insanlarının yeni geliştirdiği ve 2021'de kullanılmaya başlanacağı tahmin edilen aşı ile AIDS tedavi edilebilecek.

AIDS hastalığının tedavisine yönelik çalışmalar geçtiğimiz on yıl içinde oldukça büyük bir yol kat etti. Virüsün yayılmasını önleyen bir aşının bulunması ise bilim insanları için ulaşılması oldukça güç bir hedefti. Fakat bu durum çok yakında değişebilir. Bilim insanlarına göre AIDS aşısının deneme süreci sona yaklaşıyor ve aşı oldukça büyük bir potansiyele sahip.

NBC News’tan gelen bir raporda bilim insanlarının hâlâ deneme sürecinde olan üç potansiyel AIDS aşısı üzerinde çalıştıkları yer alıyor. Hâlâ titiz testlerden geçen aşıların şu ana kadar mükemmel bir gelişim kat ettiği söyleniyor. Eğer süreç şu anki hızında devam ederse 2021 yılında AIDS aşıları uygulanmaya başlanabilir.

HIV virüsüyle olan savaş ne yazık ki sadece tek cepheden kazanılmıyor

Dünya genelinde virüsün birçok alt türü bulunuyor. Bu virüslerden birine veya birkaçına karşı geliştirilen aşılar, AIDS ile olan küresel boyuttaki savaşın kazanılmasında çok büyük bir adım olabilir.

Deneme sürecinde olan aşılardan biri Güney Afrika’da devasa oranda ölüme yol açan HIV virüsünün bir alt türü için geliştiriliyor. Deneme sürecindeki diğer iki aşı ise HIV virüsünün birçok türüne karşı kullanılabilecek.

Aşıların uygulama süreci ise biraz zorlu geçiyor. Tedavi sürecinde belli aralıklarla devamlı doktora gitmeniz gerekiyor ve her randevuda belli bir sayıda aşı olmanız gerekiyor. Devam eden deneme süreçleri, hastalığın yayılmasının önlenmesinde aşının ne kadar etkili olduğuna dair daha net bilgiler sağlıyor.

Buna ek olarak, sürdürülen deneylerde aşıların nüfusun belli kesimleri üzerindeki etkisini de görmek mümkün

Bu deneylerin asıl amacı, aşının farklı gruplar üzerindeki etkisini tespit etmek. Örneğin Afrika kökenli genç bir kadında etkili olan bir aşı, orta yaşlı beyaz bir erkekte aynı etkiyi göstermeyebilir.

Araştırmacıların temel amacı, HIV virüsünün geliştirilen aşılara nasıl bir tepki verdiğini tespit edip bu yönde yeni adımlar atmak. Yapılan bu bilimsel gelişimlerin sonucunda, aşının uygulama sayısı büyük oranda azalabilir. Hatta belki de tek seferlik bir doktor randevusunda hastalık tedavi edilebilir.