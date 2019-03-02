Samsung, Esneyebilen Telefonlar da Üretmeyi Planlıyor

MWC 2019 etkinliğine Galaxy Fold ile damgasını vuran Samsung, yeni açıklamasıyla sektörü şaşırtmaya devam ediyor.

Mekanik olarak tüm zorlukların üstesinden gelerek, 8 yıllık bir çalışmanın sonunda bu ay katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtan Samsung, esneyebilen ve sarılabilen akıllı telefonlar da üretmek istediğini duyurdu.

Samsung'un yapay zekadan sorumlu başkan yardımcısı Eui-suk Chung, katlanabilir akıllı telefonun ortaya çıkarılmasının mekanik anlamda büyük bir girişim olduğunu belirtti. MWC 2019'da konuşan Chung, "Birden fazla şekilde katlanabilen akıllı telefonlar üretmek ihtimaller dahilinde yer alıyor. Galaxy Fold'dan bir sonraki adımımız için heyecanlıyız. Samsung, kullanıcıların isteklerine göre yeni katlanabilir telefonlar üretmeye hazır" dedi.

Katlanabilir akıllı telefonların tam anlamıyla ortaya çıkartılması tam 8 yıl sürdü. Bu süre ve Chung'ın açıklamaları göz önüne alındığında geçen yıllara değdiğini söyleyebiliriz. Farklı şekillerde katlanabilir telefonlar konusunda yeni ipuçları veren Chung, "Cihazlara daha fazla mobilite, daha geniş ekranlar ve çoklu kamera kurulumları sığdırabiliriz" diyerek sözlerine devam etti.

MWC 2019'daki tanıtımların ardından katlanabilir telefonların geleceği oldukça iyi görünüyor. Fakat telefonlar deneyimlenmeden erken bir yorum yapmak yanlış olacaktır. Henüz katlanabilir telefonların varlığına yeni alışıyorken farklı şekillerde farklı akıllı telefonlar görmek tüm sektörü şaşırtacaktır.