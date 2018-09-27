Kripto para dünyasında 2018, bazı beklenmedik dalgalanmalarla geçiyor. Kapital hacmi dolayısıyla, yasal düzenlemelerle baskı altında tutulabilen piyasada parlamaya başlayan yıldızlar da yok değil. Son günlerdeki artışıyla dikkatleri üzerine çeken Electroneum’a daha yakından bakıyoruz.

Kripto para piyasasının 2017 sonlarında büyük bir hızla yükselmesinin nedeni, ellerindeki toplam yatırım miktarının yüzlerce milyar doları bulduğu balina yatırımcılardı. Servetlerini antik bir ticari taktikle katlamak isteyen büyük yatırımcılar, spekülasyonlara neden oldular. Onlara bu fırsatı tanıyan şey, devletlerin yasal olarak düzenleme getirmediği bir piyasanın varlığıydı.

Modern dünyada fiziki olarak varlığını gördüğümüz paralar zaten uyuşturucu ticareti ve kara para aklamada kullanılıyorlardı. Kripto paraların önemli bir kısmı ise suçlulara daha kolay ve denetimsiz bir hareket imkanı tanıdı. Bu nedenle devletler, yasal düzenlemelerle kripto paraları baskı altında tuttu. ABD ve Çin gibi iki devin, yatırımcının kimliği anonim olan bir piyasayı hemen benimsemeleri beklenemezdi. Bugün devletlerin çok sıcak baktığı, anonim kimlik sorununu ortadan kaldıran Electroneum (ETN) birimine odaklanıyoruz.

Nedir bu Electroneum (ETN)?

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar, sıradan kullanıcıların hemen dahil olamadıkları sistemlere sahipler. Özellikle bu kripto paraların madenciliğini yapmak, binlerce TL’lik bütçeyle mümkün oluyor. Ayrıca özellikle Bitcoin, fiziki yapısı itibariyle klasik paralara alternatif olarak kullanılmaktan uzaklaşıp, altın veya hisse senedi gibi yatırım araçlarına benzemeye başladı. İşte ETN tam da bu noktada ortaya çıkıyor, sıradan kullanıcıya kripto para dünyasıyla tanışma imkanı sunuyor.

Kurucusu Richard Els tarafından mobil dünyaya endekslenen Electroneum, ETN olarak anılıyor. Şimdilik Android akıllı telefonlarınıza bir mobil uygulama indirerek ETN cüzdanına sahip oluyorsunuz. ETN açık bir şekilde sıradan kullanıcıların alışverişlerde standart para yerine kullanabileceği bir kripto para olarak tasarlandı. Kısaca piyasanın en anlaşılabilir, yaygınlaşmaya en müsait kripto para birimiyle karşı karşıyayız.

Electroneum neden yükseliyor?

Burada ilk dikkatimizi çeken etmen, yazının başında da bahsettiğimiz anonimlik durumu. Bitcoin gibi popüler kripto paralar, yatırımcılarına ya da madencilerine kimliklerini gizleme fırsatı sunuyorlar.

ETN’de ise öyle bir durum yok. Bu nedenle devletler, kontrol altında tutup yasal düzenlemeler yapabilecekleri bu birime sıcak bakıyorlar. Bir başka deyişle uyuşturucu alım satımı yapan, kara para aklayan kimlikleri yakalamak devletler için çok kolay oluyor. Bu sayede ETN, sadece yatırım yapmak, alternatif bir alışveriş yöntemi belirlemek isteyenler için çok uygun.

İkinci ve yine yükselişi mecbur kılan en önemli neden, platformun dünya çapındaki telekom şirketleriyle anlaşma yapmaya hazırlanması. Eğer telekom şirketleri anlaşma gereği ETN’yi bir ödeme şekli olarak benimserse -ki bu zor değil- daha yüksek değerler görmeye hazır olmalıyız.

Electroneum’un popülerleşmesini sağlayacak bir diğer konu ise e-ticaret. Özellikle internetten alışveriş konusunda e-ticaret şirketlerinin hızlı işlem kapasitesine sahip bir platforma ihtiyacı var. Mevcut VISA ya da Mastercard gibi küresel sistemler, ETN’yi şimdiden rakip olarak görmeye başladı. Kripto para dünyasının hızlı işlem yapma anlayışı, ETN etrafında şekillenmeye başladı.

Değineceğimiz bir diğer konu ise Electroneum’un alım satım işlemleri. Şu an için yalnızca -büyük olarak tabir edebileceğimiz- Cryptopia ve Kucoin borsalarında işlem gören Electroneum, henüz Coinbase ya da Binance gibi küresel borsalarda listelenmedi. Bu da karşımıza daha büyük bir pazara girme, daha çok yatırımcı çekme ve en nihayetinde daha yüksek fiyatlara ulaşma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Devletlerin sıcak baktıkları bir kripto para birimini, neden küresel borsalar da listelenmesin? Şu anda milyonlarca insan bu borsaların ETN konusunda adım atmasını bekleyip potansiyel talebi oluşturuyorlar.



ETN'nin son 1 haftalık fiyat değişimi

26 Eylül sabah saatlerinde bir ETN fiyatı $0,016 dolardı, yani 1 cent bile değil. TL bazında bu tutar 10 kuruşa denk geliyor. ETN’nin ilerleyen dönemde yükseleceğini göz önünde bulundurursak, yatırım başlangıcı için inanılmaz bir fırsat görmek zor değil. ETN’ye yatırım yapmak için, şu anda sınırlı borsalarda listelenmesi sebebiyle Cryptopia ve Kucoin borsalarından alım yapabiliyorsunuz. Bu borsalardan Electroneum satın almanız için bir başka kripto para cinsine sahip olmanız gerekiyor.

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