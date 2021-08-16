Hızlı Karbonhidratlar, Obezite Riskini Artırmıyor

2 milyon kişiye ait verilerin incelendiği bir araştırma, glisemik indeksi yüksek gıdaların kilo almak ya da obeziteye neden olmak gibi bir etkisi olmadığını ortaya koydu. Karbonhidratların basit ya da kompleks olmasının değil, kalori miktarının kilo aldırdığını belirten uzmanlar, sağlıklı bir tabakta her türlü karbonhidratın bulunabileceğini ifade etti.

Bildiğiniz üzere ‘fast-food’ kategorisine giren gıdalar, içerdikleri yağlar ve katkı maddeleri nedeniyle sağlıksız ve kilo aldırıcı olarak görülüyor. Bunlar doğru, ancak bu gıdaların kilo aldırmasındaki nedenlerden bir diğerinin de basit karbonhidratlar olduğu düşünülüyordu. Ancak bu görüş, yeni sonuç veren bir araştırmayla çürütüldü.

‘Hızlı karbonhidratlar’ ya da basit karbonhidratlar olarak bilinen, glisemik indeksi yüksek besinlerin kilo aldırdığı iddiası, ortaya çıkmasından uzun yıllar sonra çürütüldü. Uzmanlar, basit karbonhidratların daha yavaş sindirilen kompleks karbonhidratlara göre daha çok kilo aldırdığı efsanesini yalanladı.

Olay karbonhidratın patatesten mi börekten mi geldiği değil, kalori miktarı

Basit karbonhidratlar içeren, glisemik indeksi yüksek gıdalara örnek istenince akıllara genelde pizza, makarna, hamburger, börek, çörek gibi un içeren gıdalar geliyor. Bu gıdalar kompleks karbonhidratlardan çok daha hızlı sindirildiğinden dolayı kan şekerini birden yükseltiyor. Ancak glisemik indeks teriminin gıdaları tokluk durumundaki kan şekeri üzerindeki etkilerine göre sınıflandırmak için ortaya atıldığını belirten araştırmacılar, bu terimin daha hızlı kilo almak ya da obeziteye davetiye çıkarmakla hiçbir alakası olmadığını söylüyor.

Adevances in Nutrition adlı dergide yayınlanan araştırma, 43 kohort çalışmaya (hastalıklarda neden-sonuç ilişkisi kurmaya dayalı araştırma metodu) katılan yaklaşık 2 milyon yetişkine ait verileri inceledi. Sonuçlar, vücut kitle indeksinin glisemik indeksle bir bağlantısı olmadığını ve bu iki terimin arasında tutarlı bir etkileşim olmadığını ortaya koydu. Çalışmanın ortak yazarlarından olan Profesör Glenn Gaesser, sonuçlarla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Yaygın inanışın aksine Gİ'si yüksek gıdalardan oluşan bir beslenme düzenine sahip olanların Gİ'si düşük bir beslenme düzeni takip edenlere kıyasla obez olma veya kilo alma olasılığının daha yüksek olması gibi bir durum söz konusu değildir. Dahası, böyle bir beslenme düzenini takip edenlerin kilo verme şansı da daha az değil.”

Kilo vermeye ve almaya yönelik bir efsanenin daha çürütülmesi, kilo verirken ya da alırken asıl faktörün kalori açığı ya da artığı yaratmak olduğunu bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, çalışmanın sonunda karbonhidratların sınıfı fark etmeksizin sağlıklı bir beslenme planında yer alabileceğini belirtti.