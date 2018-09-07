Hızlı ve Öfkeli 9'un Çekimleri 2019 Baharında Başlayabilir

Hızlı ve Öfkeli serisinin 9. filminin çekimlerine 2019 yılı bahar döneminde başlanacağına dair söylentiler ortaya çıktı.

Hızlı ve Öfkeli serisinin 9. filminin çekimlerine 20 Nisan 2019 tarihinde başlayacağı ve filmin Atlanta'da geçeceği söyleniyor. Bunun yanı sıra 2009 yılında serinin ilk filmini ve 2013 yılında da altıncı filmini yöneten Justin Lin'in dokuzuncu filmi yönetmesi ihtimali de söylentiler arasında. Justin Lin'in serinin final filmini de yönetmesi bekleniyor.

Vin Diesel daha önce serinin dokuzuncu filminin 19 Nisan 2019'da -şu anki iddiaya göre filmin çekimlerinin başlangıcından bir gün önce- çıkacağını paylaşmıştı. Yeni bilgilere bakılırsa Vin Diesel'in paylaşımı geçersiz sayılmakta.

2009 yılında başlayarak Universal için devasa bir gelir kaynağı haline gelen seri, en büyük başarısını ABD içinde 353 milyon, dünya çapında da 1.5 milyar dolarlık gelir ile serinin yedinci filminde yakalamıştı.

Serinin son filmi ise ABD'de 226 milyon, dünya çapında da 1.2 milyar dolar gelir sağlamıştı. Ayrıca resmi bir duyuruya göre, serinin yan filmini en son Deadpool 2'yi yöneten David Leitch yönetecek. Bu yan film, The Rock ve Jason Statham'ın canlandırdıkları Luke Hobbs ve Deckard Shaw'a yer verecek.

Statham ve The Rock, yedinci filmin başında birbirlerine karşılarken filmin sonunda kendilerinie aynı tarafta bulmuşlardı. İkilinin yer aldığı sahneler izleyicilerin büyük ilgisini çekmişti. Serinin meraklıları Statham ve The Rock'ı aynı sahnede görmek için sabırsızlanıyorlar denebilir.