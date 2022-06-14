Sony Pictures, bir dönemi kasıp kavuran manga serisi One-Punch Man'in beyazperdeye uyarlanması için çalışmalarını hızlandırdı. Bir süredir gündemde olan yapımla ilgili bugün heyecanlandıran haber geldi. Filmin yönetmen koltuğu Hızlı ve Öfkeli serisinin eski yönetmeni olan Justin Lin'in oldu.

Manga hayranlarını sevindirecek haber, geçtiğimiz günlerde Sony’den gelmiş ve bir dönemi kasıp kavuran efsanevi manga serisi One-Punch Man’in beyazperdeye uyarlanacağı duyurulmuştu. Serinin hayranlarında büyük bir merak uyandıran duyurunun ardından nihayet filmden yeni haberler geldi.

Filmin yönetmeninin belirlendiği haberinin gelmesiyle birlikte de heyecan doruğa çıktı. Serinin yönetmen koltuğuna Hızlı ve Öfkeli serisine geçtiğimiz günlerde veda eden Justin Lin’in oturacağı açıklandı.

One-Punch Man, Hızlı ve Öfkeli’nin ünlü yönetmenine emanet

Sony Pictures tarafından Manga Classics’ten uyarlanan One-Punch Man bir aksiyon filmi olacak. Zaten serinin konusu gereği de aksiyonun bol olması çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Hatırlamayanlar için küçük bir hatırlatma yapacak olursak; One-Punch Man, rakiplerini tek yumrukla yere serecek kadar güçlü bir süper kahraman ancak kendisinin gücüne karşı koyabilecek bir rakip arayışına giriyor. Bunu yaparken de (pek çok süper kahramanda olduğu gibi) kötülükle de savaşması gerekiyor.

Konusu gereği bolca aksiyon içermesini beklediğimizi söylemiştik. Aksiyon denince de aklımıza gelen ilk yapımlardan biri şüphesiz ki ‘Hızlı ve Öfkeli’ serisi. Yıllar boyunca eskimeyen serinin bir süre önce yönetmenliğini bırakan ve son filmde olmayacağını açıklayan Justin Lin, One-Punch Man’in yönetmen koltuğuna oturacak isim oldu.