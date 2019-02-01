  • Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’dan Yeni, Uzun Fragman

Hızlı ve Öfkeli'nin Spin Off Filmi Hobbs & Shaw'ın Uzun Fragmanı Yayınlandı

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Hızlı ve Öfkeli serisinin hayranlarının büyük hevesle beklediği Hobbs & Shaw filminden yepyeni bir fragman geldi.

Doksanlı yılların aksiyon filmlerinde tek cümlelik cevaplar havada uçuşur, partnerler birbirini yer, filmin ortasında çok güzel bir kız olurdu. Hobbs & Shaw filminde bu denkleme hızlı arabalar, yeni teknolojilerin getirdiği görsel şölen ve İdris Elba’nın karizması da katılıyor.
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Dwayne “The Rock” Johnson, Fast & Furious serisinde oynadığı Luke Hobbs karakterini canlandırmaya devam edecek. Filmin tanıtımı için yaptığı paylaşımlarda sürekli ‘ailesinden’ bahseden The Rock, serinin kökenini kaybetmediğini de gösteriyor. Jason Statham ise Shaw karakteriyle karşımızda olacak.
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Film, 2 Ağustos’ta gösterime girecek. Filmin oyuncu kadrosunda The Rock, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Roman Reigns, Eiza Gonzalez ve Eddie Marsan da bulunacak. Filmin yönetmenliğini ise Deadpool 2 ve Atomic Blonde filmlerinde de kamera arkasına geçen David Leitch yapacak.

Etiketler: fragman, jason statham, fast and furious, the rock, idris elba, hobbs & shaw
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