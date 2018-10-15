Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşların sebze ve meyve alışverişinde HKS döneminin başlamak üzere olduğunu resmen duyurdu.

Hal Kayıt Sistemi (HKS) ile önümüzdeki dönemde meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi bilgilerin tamamı akıllı telefonlar aracılığı ile anında vatandaşın ekranına yansıtılacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uzun bir süredir bu sistemle ilgili altyapı çalışmalarının sürdüğünü ve çok yakın zamanda hal ürünlerinin ticaretine ilişkin veri tabanının oluşturulacağını açıkladı. Pekcan, amaçlarının satıcı ve müşteri arasındaki şeffaflığın sağlanması olduğunu belirtti.

"Söz konusu künyelerde malın üretim ya da ithal tarihi, üreticinin adı soyadı, ticaret unvanı, malın miktarı, üretim yeri ya da gümrük kapısı, üretim şekli (iyi tarım, organik, geleneksel) malın alış fiyatı ve işletme adı (malın bulunduğu kişi ya da yer) gibi bilgiler yer alıyor. Malların toptan ve perakende satışında bulundurulması gereken bu künyeler, sebze ve meyveler için adeta bir kimlik vazifesi görüyor. Künye numaralarının sorgulanmasıyla sebze ve meyvelere ilişkin perakendecinin alış fiyatı dahil her aşamada oluşan fiyat bilgilerine de ulaşabilmesi mümkün olacak."

Uygulama şu an geliştirilme aşamasında olsa da Google Play'de kullanılabilir bir versiyonu mevcut. Bazı süper marketlerde ürünlerin etiketinde bu tip barkodlar şimdiden bulunmaya başladı. Siz de aşağıdaki link aracılığı ile HKS Mobil uygulamasını deneyebilirsiniz.