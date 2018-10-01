HMD Global, 11 Ekim'de Yeni Nokia'yı Tanıtmaya Hazırlanıyor

Biliyorsunuz ki Eylül ve Ekim ayları özellikle akıllı telefon piyasanın oldukça yoğun geçtiği dönemlerdir. Firmalar etkinlikler düzenleyip yeni cihazlarını tanıtır. Görünen o ki, Nokia da bu firmalara katılıyor.

Nokia'nın HMD Global firması altında küllerinden tekrar doğması bizleri oldukça sevindirmişti. Zaman içerisinde gayet yeterli telefonlar satışa sunan Nokia, ülkemizde de tekrar kendine yer edinmeye başlamıştı. Şirket ise şimdi 11 Ekim Perşembe günü yapacağı etkinliğin davetiyelerini dağıtmaya başladı.

4 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte Nokia'nın 7.1 Plus (ya da Nokia X7) cihazını tanıtacağını biliyoruz. TENAA listelerinde de ortaya çıkan cihaz, Nokia tarafından "Akıllı telefon ailemize eklenen son ürün" şeklinde nitelendiriliyor. Ancak 11 Ekim'deki etkinliğin neyin nesi olduğunu çok bilmiyoruz.

Nokia 9 ile beraber toplam 3 yeni telefonu görebilme ihtimalimizin olduğu tanıtım etkinliği gerçekleştiği zaman, resmi bilgileri ve yeni haberleri sizlerle paylaşacağız.