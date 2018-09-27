Nokia 8'lerin Bootloader Kilidini Açmaya İzin Verdi

HMD Global, bootloader'ları kilitli tutma konusunda fikir değişikliğine gitti. Nokia 8 cihazlarında kilit açmaya izin veren HMD, bunun için bir uygulamaya yönlendirme yapıyor.

Son Nokia cihazları üreticisi HMD Global, popüler olmasına rağmen cihazlarına ait çekirdek kodlarını yayınlama konusunda oldukça katı bir tavır sergilemekteydi. Nitekim bu sabah Nokia 8 kullanıcılarına bootloader’larının kilidini artık açabilecekleri haberi verildi.

Bootloader, akıllı cihaz başlatıldığında cihaza garanti dışı çeşitli yüklemeler yapmayı sağlayan bir çeşit program. ROM yükleme gibi modifikasyonlara bootloader’ı kilitli tutarak izin vermeyen HMD, Nokia 8 için kilitleri açtı.

HMD Nisan ayında Nokia 8 için çekirdek kaynaklarını yayınlamasına rağmen bootloader konusunda sessizliğini korudu. Şirketin Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas’ın bu sabah yaptığı açıklamaya göre HMD, bazı Nokia telefonları hakkındaki tutumunu değiştirmeye karar verdi. Twitter üzerinden bootloader’ın artık açılabileceğini duyuran Sarvikas, paylaşımına eklediği link üzerinden kullanıcıları kilit açma sayfasına yönlendirdi.

Nokia 8 cihazının bootloader kilidini açmak isteyenlerin öncelikle bir Nokia hesabı olması gerekiyor. Hesabı bulunan Nokia kullanıcıları telefonlarını doğruluyor ardından doğrulama kodunu doğrulayacak bir uygulama indirmeleri bekleniyor. Doğrulama işleminin ardından cihazın bootloader kilidi açılabiliyor.