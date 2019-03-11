HMD, Güç Butonu Bildirim Led Işığı İçin Patenti Aldı

HMD, güç butonunda bulunan bildirim ışıkları için iki cihazda kullanılmak üzere patent aldı.

HMD, sadece beş kameralı Nokia 9 PureView'u Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtmakla kalmadığı gibi, aynı zamanda eskiyi sevenlerin hoşlanacağı Nokia 210'u ve orta seviye olarak tanımlayabileceğimiz Nokia 3.2 ve Nokia 4.2'yi de tanıttı. Nokia 9 PureView beş kamerasıyla bir köşede dursun, Nokia 4.2, telefonun yanında bulunan güç düğmesine yerleştirilmiş Google Asistan destekli, led ışıklı bir bildirim sistemine sahip.

Cihazın raflarda yerini bulması için daha vakit olsa da, bu özellik şimdiden kullanıcılar tarafından akıllı bir dizayn olarak yorumlandı. Bu özelliğin viral olması için hâlâ erken olsa da HMD, Kasım 2018'de ticari tescil başvurusunu yapmış bile. Başvuruyla birlikte aynı gün içinde Nokia 210 ve Nokia 4.2 için ticari tescil verildi.

Ticari tescil başvurusunun aynı gün içerisinde kabul edildiğini göz önünde bulundurursak, HMD Global destekli Nokia telefonlarında uzun bir süre daha güç butonunda led ışıklı bildirimleri görmemiz olası.