Hollanda, Çiftlik Hayvanlarının Sayısını Azaltacak

Türkiye'nin bugüne kadar pek çok kez inek satın aldığı Hollanda, azot salınımını azaltmak için ülkede bulunan on milyonlarca çiftlik hayvanının sayısını %30 oranında düşürmeye karar verdi.

Bildiğiniz üzere çiftlik hayvanları, midelerinde bulunan gazlar sebebiyle çevreye önemli ölçüde azot salınımı yapıyor. Sera gazları konusunda %20'lerin üzerinde bir etkiye sahip bu hayvanlar, küresel ısınmanın gittikçe hızlanmasının ardındaki en etkili sebeplerden biri olarak görülüyor.

Avrupa'nın en büyük et ihracatçısı ülkelerinden biri olan Hollanda, bu konu hakkında bir adım atmaya karar verdi. Amonyak kirliliğini ve azot salınımını azaltmak isteyen Hollanda, ülkede bulunan çiftlik hayvanlarını %30 oranında azaltmaya karar verdi.

Şu anda Hollanda'da on milyonlarca çiftlik hayvanı bulunuyor

Çiftçiler tarafından eleştiri yağmuruna tutulan ancak çevre örgütleri tarafından son derece olumlu karşılanan bu kararın ilk temelleri, 2019 yılında atılmıştı. Mahkeme, hükümetin azot miktarının kontrol altına alınması için yeteri kadar çaba göstermediğini belirterek, Hollanda'nın Avrupa Birliği mevzuatına uymadığını dile getirmişti.

Yaşanan olaylardan sonra çevreyi korumaya yönelik bir adım atmak isteyen Hollanda, ülkedeki çiftliklerde bulunan 100 milyon tavuk, 12 milyon domuz, 4 milyon inek ve 600 bin keçi sayısını %30 oranında düşürmeye karar verdi.

Yeni planda hayvan sayılarının azaltılmasının yanı sıra çiftçilerin üretim haklarının ve tarım arazilerinin kamulaştırılması gibi detaylar da bulunuyor. Hükümet, bu konuya karşı epey tepki gösteren çiftçilerin mağdur olmaması için "gönüllü satın alma" yolunu izleyebileceklerini belirtti.