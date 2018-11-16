Hollandalı Yetkililer Microsoft'un Veri Topladığını Söyledi

Hollandalı araştırmacılar, Microsoft'un, kullanıcılarının gizliliğini tehlikeye atarak veri topladığını keşfettiler.

Hollanda hükümetinden alınan haberlere göre, Microsoft Office ve Windows 10 uzaktan veri toplama sistemlerini kullanıyor. Habere göre, Office 2016’nın ProPlus üyeliği ve Office 365’te sekiz adet yüksek riskli veri koruma riski tespit edildi. Bu risklerin içerisinde hassas verilerin yasalara aykırı şekilde depolanması ve verilerin gereğinden uzun süre depolanması da bulundu.

Araştırmacılar ayrıca şirketin kendini “ortak kontrolör” olarak nitelemesi gerekirken “veri işlemcisi” olarak nitelediğini de tespit etti.

Microsoft, teknik olarak kişilerin Word, Excel ve PowerPoint programlarını nasıl kullandıkları hakkındaki verileri kullanıcılara haber vermeden topladı. Şirket ayrıca, kullanıcılarının verilerinin toplanmaması hakkında bir seçenek de sunmadı.

Hollandalı araştırmacılar, toplanan verilerle ilgili ya da neden toplandıklarıyla ilgili bir dosya bulamadıklarında ise alarmlar çalınmaya başlandı. Microsoft’un topladığı verileri ABD’ye göndermesi ise ayrı bir merak konusuydu. Bunun öğrenilmesinin ardından Hollandalı yetkililer, hassas hükümet verilerinin toplanıp ABD sunucularına gönderildiği konusunda şüphelenmeye başladılar.

Microsoft ve Hollanda hükümeti, yetkililerin paylaştığı bir açıklama ile anlaşmaya vardılar. Anlaşmada şu ifadeler yer aldı:

“26 Ekim 2018 tarihinde Microsoft'un ürünlerini Hollanda hükümeti tarafından GSYİH ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak kullanmaya uyarladığı bir iyileştirme planı üzerinde anlaşmaya varıldı. Microsoft, ilerlemesini düzenli olarak raporlamayı kabul etti. İlerleme yetersiz kabul edilirse ya da sunulan iyileştirmeler tatmin edici olmazsa, SLM Microsoft Rijk pozisyonunu yeniden gözden geçirecek ve Veri Koruma Merciinden ön istişare yapmasını ve icra tedbirlerinin uygulanmasını isteyecek.”