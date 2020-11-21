Hollandalı Muhabir, AB Savunma Bakanları Toplantısına Sızdı

Cuma günü Avrupa Birliği Savunma Bakanları video konferans toplantısı, bir gazetecinin erişimi sebebiyle yarıda kesildi. Gazetecinin bu gizli konferansa katılmasını sağlayan şey ise bir bakan tarafından yapılan büyük bir hata oldu.

Avrupa Birliği Savunma Bakanları ile birliğin Dış Politikalar Başkanı Josep Borrell, cuma günü gizli bir video konferans toplantısı gerçekleştirdiler. Ancak bu video konferans, bakanların beklediği kadar gizli olmadı.

Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws'ta çalışan bir gazeteci, gerçekleştirilen bu toplantıya erişmeyi başardı. Gazeteci Daniel Verlaan'ın bu toplantıya katılabilmelerini sağlayan şey ise Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in Twitter paylaşımı oldu.

Savunma bakanından büyük hata

Hollanda Savunma Bakanı, Twitter hesabından konferansa katıldığı sırada çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta, diğer Savunma Bakanları'nın da görüldüğü bakanın dizüstü bilgisayarının ekranı yer alıyordu. Daha sonra kaldırılan diğer fotoğraftaysa toplantıya katılmak için gerekli olan 6 haneli şifrenin 5 hanesi görülüyordu.

Bir Twitter kullanıcısı, fark ettiği bu detayı RTL Nieuws'a bildirdi. Verlaan ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda şifrenin birkaç denemede tahmin edilebildiğini söyledi. Gazeteci, daha sonrasında gerçekleştirilen bu konferansa katılmayı başardı.

Gazetecinin konferansa katıldığını fark eden Josep Borrell, oldukça gizli bir konferansa dâhil olduğunun bilincinde olup olmadığını sordu. Kendisinin bir gazeteci olduğunu söyleyen Verlaan, "Konferansı böldüğüm için özür dilerim, gidiyorum" dedi. Borrell, bu yaptığının ceza gerektiren bir suç olduğunu ve konferanstan çıkması gerektiğini ifade etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yaptığı açıklamada, yaşanan bu olayın bakanların Twitter'da ne kadar dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Hollanda Savunma Bakanlığı ise yaşanan bu olayı "Aptalca bir hata" olarak değerlendirdi.

Diplomatik kaynaklar, gazetecinin konferansa erişmesinden kısa bir süre sonra toplantının acilen iptal edildiğini söyledi. Yapılan resmi açıklamada "Gülüşmeler yaşanmış olabilir ancak olay, oldukça ciddi olarak değerlendirildi" ifadeleri kullanıldı. Gazetecinin konferansa eriştiği anları buradan izleyebilirsiniz.