Uyuşturucu Kaçakçılarının Hedefi Kimya Öğrencileri

Hollanda'da yasa dışı olan uyuşturucuların üretimi için üniversitelerdeki kimya bölümü öğrencileri kullanılıyor.

Hollanda'da yasal olan uyuşturucuların yanı sıra ekstazi ve diğer sentetik uyuşturucuların kullanılması ve satılması yasa dışı. Hollanda menşeli gelen haberlere göre uyuşturucu kaçakçıları, kuryelik ve uyuşturucu üretimi için üniversitede okuyan kimya öğrencileri ile anlaşıyor.

Kimya öğrencilerinin hem okuldaki kişilere uyuşturucuyu sağlamak hem de teknik bilgileri ile uyuşturucu yapımında laboratuvarı kullanma yetkileri olmasından ötürü tercih edildiği belirtiliyor. Hollandalı yetkililer, öğrencilerin bu tip bir işe girerek 500 ile 600 euro arasında para kazanabildiklerini belirtti.

Özellikle 126 binden fazla öğrencinin bulunduğu Hollanda'nın doğusundaki Gelderland eyaletinde gerçekleşen bu vakalar ile ilgili soruşturmalar da tüm hızıyla sürüyor. Westervoort Belediye Başkanı Arend van Hout, sürecin bu şekilde gerçekleştiğini bilmeyen öğrencinin neredeyse bulunmadığını ve hem yapım hem de kuryelikte öğrencilerin kullanıldığını bildiklerini kaydetti.

Van Hout sözlerine şöyle devam etti:

"Suçluların mahallelerimizi ele geçirmesini, siyasette nüfuz kazanmasını veya kendilerine dokunulmazlık görüntüsü vermelerini engellemeliyiz. Ama bunu sadece hükümet olarak değil, tüm toplum olarak yapmalıyız. Öğrenciler için kampanya, bunun bir parçası."