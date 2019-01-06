Hollywood, Bu Sene Gişede Rekor Kırdı

2018 yılını fazlasıyla kârlı kapatmış olan ABD gişesi, bu zamana kadarki en büyük rakamlarına ulaştı.

Kuzey Amerika gişe hasılatlarındaki hızlı %7’lik artış sonucunda 2018 yılına ait küresel gişe hasılatı tüm zamanların en yüksek rakamı olan 41,7 milyar dolara ulaştı.

Comscore’un Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre yerel hasılat 2016’nın %4 üstüne çıkarak 11,9 milyar doları buldu. Yıllık hasılat ise 2017’ye oranla %6,7’lik bir artış göstererek 11,1 milyardan 11,9 milyara çıktı.

2018 yılında sinemaya gidenlerin sayısında Kuzey Amerika’daki katılımın yüzde 4 ila 5 oranında artması bekleniyor ancak dördüncü çeyrek bilet fiyatları hesaplanana kadar resmi bir istatistik yayınlanmayacak.

Yurtdışı gişe hasılatı ise 2017’ye oranla %1 artış göstererek 29,8 milyar doları buldu. Bu istikrarlı sonuçların sebebi olarak döviz kurlarındaki dalgalanma gösterilebilir. Küresel olarak %2,6 artan gişe hasılatları 40,6 milyar dolarlık rekoru da geçmiş durumda.

20th Century Fox’u satın almak üzere olan Disney, dünya çapındaki gişede yurtiçi pazar payının yüzde 26'sından ve pazar payının yüzde 17'sinden fazlasını kontrol altına aldı. Disney’in gelirlerinin toplamı ise küresel ölçekte 7,3 milyarlık bir artı getirdi.