Çin’in film endüstrisindeki yatırımlarını arttırması sebebiyle Çin’i eleştiren ya da Çin karşıtı filmlerin sayısında azalma olduğu iddia ediliyor.

Hollywood’da son 10 yılda çekilen pek çok filmde Çinli yapımcıların desteği var. Bu nedenle de Çin’in eleştirildiği Tibet’te Yedi Yıl gibi filmlerin çekilmesini engellediği iddiası sık sık dillendiriliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Asya ve Asya-Amerika çalışmaları uzmanı olan Profesör Larry Shinagawa’ya göre sinemaseverler, öyle filmleri artık göremeyecekler. Bunun sebebi ise filmlerin Çin’de yasaklanması ve filmlerinin büyük bir pazarın dışında kalması.

Çin’in en büyük film yapımcılarından devlete ait yapım firması Çin Sinema Yapım Şirketi Başkanı Zhang Xun, 2013’te Los Angeles’de düzenlenen bir zirvede büyük bir pazarları olduğunu ve bunu onlarla paylaşmak istediklerini söylemişlerdi.

Film yapımcıları ve senaristler son beş yılda 41 büyük yapımı finanse ettiler. Şi Çiping de sık sık “Çin’in hikayesinin doğru anlatılması” vurgusu yaptığı konuşmalar ve açıklamalar gerçekleştiriliyor.

Çin’e Girişi Yasaklı İsimler

Çin, sık sık ünlüler ve yıldızları ülkeye girmekten men ediyor. Justin Bieber kötü davranışları sebebiyle ülkeye girişi yasaklanan bir isim. Björk ise bir konserin sonunda “Tibet, Tibet” diye bağırdığı için yasaklandı. Jon Bon Jovi, bir konserde Dalay Lama fotoğrafı kullandığı için yasaklanırken Miley Cyrus ise bir fotoğrafta çekik göz yaptığı için ülkeye girişi yasaklanan bir ünlü oldu. Listede Brad Pitt, Katy Perry, Elton John ve Lady Gaga gibi isimler de var.

Çin Ne Kadar Etkili?

Aslında Çin oldukça kalabalık bir ülke olarak her alanda büyük ticari potansiyele sahip. Sinema konusunda ise uzun süre dışarıya kapalı olan ülke artık her yıl belli sayıda filmin gösterime girmesine izin veriyor. Bu yüzden özellikle de milyar doları zorlamayı planlayan filmler, filmlerinde mutlaka Çinli karakterler kullanıyorlar, Çinli yapımcılardan destek alıyorlar ve Çin karşıtı mesajlardan uzak duruyorlar. Pek çok Remake’in sebebi aslında para kazanacağından emin oldukları klasikleri günümüzde Çin pazarında tekrar değerlendirmek. Dr. Strange filminde Çin’in hoşlanmayacağı bir karakter olan Tibetli Ancient One Yao, Kelt-Druid kökenli bir kadın olarak resmedildi. Dr Strange’in uşağı olan Wong ise yardımcı seviyesine yükseltildi.