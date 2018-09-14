Dublör endüstrisinin önde gelen isimlerinden Monique Ganderton, dublör olmanın zorluklarını ve sektördeki tecrübelerini anlatıyor.

Marvel’ın ilk kadın dublör direktörü olarak tanıdığımız Monique Ganderton; son 15 yıldır birçok filmde düşüyor, savaşıyor ve dövüşüyor. Charlize Theron, Nicole Kidman, Cara delevingne, Mandy Moore, Sigourney Weaver için dublörlük yapan Ganderton, bu aksiyon dolu ve zorlu mesleğin detaylarını bizlerle paylaşıyor.

Monique Ganderton “15 yıldır dünyada çeşitli setlerde dublör olarak çalışıyorum. En gurur duyduğum filmlerden biri de ‘Atomic Blonde’. Bu filmde merdiven boşluğu sahnesindeki kavgada iki adam vuruluyordu. David ile konuşurken neden harika bir dövüş sahnesi çekmiyoruz? Bunun için gerçek bir merdiven boşluğunda nasıl çekim yapacağımıza karar verdik ve aynı sahneyi mükemmel olana kadar tekrar tekrar çektik. Beni ne zaman kullandıklarını biliyorsunuz; fırlatılıyor, merdivenden aşağı itiliyor ve duvara atılıyor, ardından Charlize’in olduğu yere geri dönüyorlar. Bu filmle gurur duyuyorum. Sanırım inanılmaz bir şey başardık" diyor.

Ganderton "Çekim sırasında bazen odadaki tek kadın benim. Dublör endüstrisinde gerçekten kadın liderlere ihtiyaç var. Genellikle bir etekle düşüyor ya da dövüşüyorsun ve bu gerçekten zorlayıcı.Bir dublör koordinatörü olarak, tüm eylemleri tasarlama ve mümkün olduğu kadar güvenli hale getirme sorumluluğunu üstleniyorsunuz. Ardından hikayeyi eylem ile anlatmak için gerçekten yaratıcı yollara baş vurmanız gerekiyor."