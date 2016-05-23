İşte Hollywood'un Olağanüstü Sahnelerinin Perde Arkası

Hollywood dünyasının eşsiz filmlerinin nasıl çekildiğini hiç düşündünüz mü? Sinema dünyasının perde arkası tahmin ettiğinizden oldukça farklı

Sinema gerçekten de büyülü bir dünya. Makyajlar, set tasarımları, bilgisayar grafikleriyle gözlerimizin inanamayacağı şeyleri bizlere sunmayı başarıyor. Ciddi bir emek ve zaman olağandışı sahnelerin kamera arkasına dalalım ve Hollywood'un sırlarına bir göz atalım. İşte yetenekli ekiplerin harikalar yaratan işleri ve sinema dünyasının perde arkası:

"I am Legend" filmindeki zombi köpeğin nasıl yapıldığını hiç düşündünüz mü?

Deadpool için makyaj hazırlıkları

Pelerin gerçek değil!

"Monster Calls" filmindeki canavar öylesine bilgisayar ürünü görünürken meğer gerçekmiş

Yetenekli eller güzel bir kadını kusursuz bir canavara dönüştürebilir

Bilgisayar ortamında tamamlanacak Goril için oyuncu ve ekipman da gerekiyor

Sonradan bilgisayarda tasarlanan kostümler

Indiana Jones filminde yer alacak bir tank kopyası

Doğru açı sayesinde çekilen metro

Shape Of Water için tasarlanan heykel

Yüzüğün gerçek boyutu