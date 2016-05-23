İşte Hollywood'un Olağanüstü Sahnelerinin Perde Arkası

Sinema gerçekten de büyülü bir dünya. Makyajlar, set tasarımları, bilgisayar grafikleriyle gözlerimizin inanamayacağı şeyleri bizlere sunmayı başarıyor. Ciddi bir emek ve zaman olağandışı sahnelerin kamera arkasına dalalım ve Hollywood'un sırlarına bir göz atalım. İşte yetenekli ekiplerin harikalar yaratan işleri ve sinema dünyasının perde arkası:
"I am Legend" filmindeki zombi köpeğin nasıl yapıldığını hiç düşündünüz mü?
Deadpool için makyaj hazırlıkları
Pelerin gerçek değil!
"Monster Calls" filmindeki canavar öylesine bilgisayar ürünü görünürken meğer gerçekmiş
Yetenekli eller güzel bir kadını kusursuz bir canavara dönüştürebilir
Bilgisayar ortamında tamamlanacak Goril için oyuncu ve ekipman da gerekiyor
Sonradan bilgisayarda tasarlanan kostümler
Indiana Jones filminde yer alacak bir tank kopyası
Doğru açı sayesinde çekilen metro
Shape Of Water için tasarlanan heykel
Yüzüğün gerçek boyutu